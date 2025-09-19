Kayseri Metal Sanayi Sitesi'nde korkutan yangın!
Kayseri'nin Kocasinan ilçesindeki Metal Sanayi Sitesi'nde yangın çıktı.
KAYSERİ'DE KORKUTAN YANGIN
Osmanağaç Mahallesi üzerindeki sitede bulunan sünger deposundan yükselen alevleri görenlerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
YANGIN 3 İŞYERİNE SIÇRADI
Demirciler Sitesi 3107'nci Sokak'taki bir iş yerinde, saat 15.30 sıralarında yangın çıktı.
Tekstil atıklarının tutuşması ile büyüyen alevler, kısa süre içinde iş yerini kapladı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine yangının çıktığı bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Yangın, itfaiyenin yaklaşık 1 saat süren çalışması sonucu söndürüldü.
Sünger deposunda başlayıp 3 işyerine sıçrayan yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Yangının sebebine ilişkin başlatılan çalışmaların sürdüğü belirtildi.
Kaynak:DHA