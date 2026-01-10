Kaygan yolda kontrolden çıkan otomobil refüje çıkarak durabildi: O anlar kamerada

Yayınlanma:
İstanbul'un Sultangazi ilçesinde bir otomobil sürücüsü, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç, refüje çıkarak durabildi. o anlar başka bir aracın araç içi kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 11.00 sıralarında Cebeci Mahallesi Selçuklu Bulvarı'nda meydana geldi.

Refüje çarparak takla atan kamyonetin sürücüsü hayatını kaybettiRefüje çarparak takla atan kamyonetin sürücüsü hayatını kaybetti

ORTA REFÜJE ÇIKARAK DURABİLDİ

Sultangazi'de bir otomobil, yağış nedeniyle kontrolden çıktı. Sürücüsünün kontrolünü kaybettiği araç orta refüje çıkarak durabildi.

OTOMOBİLİN KONTROLDEN ÇIKMA ANI BAŞKA BİR ARACIN KAMERASINA YANSIDI

Seyir halindeki aracın sürücüsü, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç, orta refüje çıktı.

Yaşanan kaza, seyir halindeki bir başka aracın araç içi kamerasına yansıdı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

