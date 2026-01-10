Kaygan yolda kontrolden çıkan otomobil refüje çıkarak durabildi: O anlar kamerada

İstanbul'un Sultangazi ilçesinde bir otomobil sürücüsü, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç, refüje çıkarak durabildi. o anlar başka bir aracın araç içi kamerasına yansıdı.