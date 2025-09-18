Kastamonu'da korkutan yangın

Yayınlanma:
Kastamonu'da müstakil evin çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Merkeze bağlı Kuzyaka köyündeki müstakil evin çatısında, saat 15.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Korkutan yangında ev kullanılmaz hale geldi!Korkutan yangında ev kullanılmaz hale geldi!

Alevler kısa sürede büyüyüp evin büyük bir bölümünü sardı. Köylülerin ihbarıyla bölgeye Kastamonu Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında evin büyük kısmı yanarak kullanılamaz hale geldi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

