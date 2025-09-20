Kartalkaya yangınında yeni görüntüler ortaya çıktı

Bolu Kartalkaya'da 21 Ocak gecesi Grand Kartal Otel’de çıkan yangında 78 kişi hayatını kaybetti, 133 kişi yaralandı.

Son Dakika | Kartalkaya davasında bakanlık personellerinin yargılanmasının önü açıldı

Yangınla ilgili 19'u tutuklu 32 sanığın yargılandığı davada 2'nci duruşma, 22 Eylül Pazartesi günü görülecek.

Yangın faciasıyla ilgili dava dosyasına da giren yeni güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde; yangın sonrası insanların kaçışması, canlarını kurtarmak için verdikleri çaba ve kurtarma çalışmaları yer aldı.

BAKANLIK ÇALIŞANLARININ YARGILANMASININ ÖNÜ AÇILDI

Öte yandan İçişleri ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yetkilileri hakkında soruşturma izni verilmesi talebine karşı bakanlıkların "Zımni ret" yönündeki işlemleri mahkeme kararyıla reddedildi. Faciada sorumluluğu bulunan bakanlık yetkilerinin yargılanmasının önü açıldı.