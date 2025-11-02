Kartal'da korkutan anlar! Kolonlarında çatlaklar oluşan 4 katlı bina tahliye edildi

Kartal'da korkutan anlar! Kolonlarında çatlaklar oluşan 4 katlı bina tahliye edildi
Yayınlanma:
Kartal'da 4 katlı bir binanın kolonlarında çatlak oluşması sonucu bina tahliye dilerek mühürlendi.

Gebze faciası hafızalardan silinmemişken Kartal’da da bir binanın kolonlarında çatlaklar oluştuğu haberi geldi. Bina tahliye edilip mühürlendi.

Kartal Yukarı Mahallesi Doğan Sokak’ta meydana gelen olayda,17 dairenin bulunduğu 4 katlı bir binanın kolonlarındaki çatlakları fark eden bina sakinleri, durumu yetkililere bildirdi.

istanbul-kartalda-catlaklar-olusan-4-994878-295154-1.jpg

VATANDAŞLAR TAHLİYE EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine AFAD, UMKE, polis ve zabıta ekipleri sevk edildi. Ekipler, bina ve çevresinde güvenlik önlemi alarak vatandaşları tahliye etti. Yapılan incelemenin ardından bina zabıta ekipleri tarafından mühürlendi.

istanbul-kartalda-catlaklar-olusan-4-994879-295154-1.jpg

SOKAK KULLANIMA KAPATILDI

Çevrede güvenlik önlemi alan ekipler, sokağa şerit çekerek kullanıma kapattı.

Gebze'de bir çökme tehlikesi daha! Çöken binanın 100 metre yakınındaGebze'de bir çökme tehlikesi daha! Çöken binanın 100 metre yakınında

ATEŞEHİR'DE DE BENZER OLAY YAŞAYDI

Ataşehir'de, dün (1 Kasım) karşısında yapılan inşaat çalışması nedeniyle iş yeri olarak kullanılan iki katlı bir binanın kolonlarında patlama, zemininde ise kayma ve çatlaklar meydana gelmişti.

aw570976-07-u0sm.webp

Gebze'de 4 kişiye mezar olan binanın enkazı kaldırılmaya başladıGebze'de 4 kişiye mezar olan binanın enkazı kaldırılmaya başladı

4 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Olay, 29 Ekim'de Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kolonlarındaki patlama sonucu çöken binada aynı aileden 4 kişinin hayatını kaybettiği faciayı akıllara getirdi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

