Kartal'da korkutan anlar! Kolonlarında çatlaklar oluşan 4 katlı bina tahliye edildi

Gebze faciası hafızalardan silinmemişken Kartal’da da bir binanın kolonlarında çatlaklar oluştuğu haberi geldi. Bina tahliye edilip mühürlendi.

Kartal Yukarı Mahallesi Doğan Sokak’ta meydana gelen olayda,17 dairenin bulunduğu 4 katlı bir binanın kolonlarındaki çatlakları fark eden bina sakinleri, durumu yetkililere bildirdi.

VATANDAŞLAR TAHLİYE EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine AFAD, UMKE, polis ve zabıta ekipleri sevk edildi. Ekipler, bina ve çevresinde güvenlik önlemi alarak vatandaşları tahliye etti. Yapılan incelemenin ardından bina zabıta ekipleri tarafından mühürlendi.

SOKAK KULLANIMA KAPATILDI

Çevrede güvenlik önlemi alan ekipler, sokağa şerit çekerek kullanıma kapattı.

ATEŞEHİR'DE DE BENZER OLAY YAŞAYDI

Ataşehir'de, dün (1 Kasım) karşısında yapılan inşaat çalışması nedeniyle iş yeri olarak kullanılan iki katlı bir binanın kolonlarında patlama, zemininde ise kayma ve çatlaklar meydana gelmişti.

4 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Olay, 29 Ekim'de Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kolonlarındaki patlama sonucu çöken binada aynı aileden 4 kişinin hayatını kaybettiği faciayı akıllara getirdi.