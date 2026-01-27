Kars'ta çevrilen otomobillerin bagajından çıkanlar şaşırttı
Kars İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak göçle mücadele kapsamında iki ayrı operasyon gerçekleştirdi.
Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından, göçmen kaçakçılığı yaptıkları tespit edilen otomobillerde arama yapıdı. Bagajı açan polis Afgan uyruklu kaçakları karşısında buldu
Ardahan yolundaki İsmail Hakkı Alaca Bulvarı’nda iki araçtan durdurulmak istenen öncü aracın sürücüsü, polisin 'dur' ihtarına uymadı.
Polisin takibiyle araç, Digor ilçesinde durduruldu. Otomobilin sürücüsü gözaltına alınırken, diğer araçta ise Afganistan uyruklu 1 kaçak göçmen yakalandı.
Iğdır yolu üzerinde durdurulan bir otomobilin bagajında da battaniyenin altına gizlenmiş Afganistan uyruklu 1 kaçak göçmen yakalandı.
KAÇAKLAR SINIR DIŞI EDİLDİ
Operasyonlar kapsamında gözaltına alınan organizatör şüphelileri H.G., M.T. ve Z.D., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden H.G. ve M.T. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, Z.D. ‘Göçmen kaçakçılığı’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Yakalanan 2 kaçak göçmen ise sınır dışı edilmek üzere Erzurum Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi