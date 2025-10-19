Karnı ağrıdığı için hastaneye giden 16 yaşındaki çocuk doğum yaptı! Bebek ölü doğdu

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde bulunan Çaycuma Devlet Hastanesi'nde sabah saatlerinde korkunç bir olay meydana geldi.16 yaşındaki B.T. karın ağrısı şikayetiyle Çaycuma Devlet Hastanesi'ne gitti. Hastanede, doktorlar tarafından yapılan kontroller sırasında kız çocuğunun doğum sancısı çektiği anlaşıldı ve çocuk doğuma alındı.

Bir kent bu skandal ile çalkalanıyor: Karnım ağrıyor diye hastaneye giden 16 yaşındaki çocuk doğum yaptı

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI!

Bebeğin anne karnında öldüğü tespit edilirken 16 yaşındaki B.T. , hastanede tedavi altına alındı. Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, skandal olay ile ilgili soruşturma başlatılırken, B.T.’nin şikayetçi olmadığı öğrenildi. Aynı zamanda, bebeğin babasının tespit edildiği ve ekipler tarafından ifadesinin alınacağı bildirildi.