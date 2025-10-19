Karnı ağrıdığı için hastaneye giden 16 yaşındaki çocuk doğum yaptı! Bebek ölü doğdu

Karnı ağrıdığı için hastaneye giden 16 yaşındaki çocuk doğum yaptı! Bebek ölü doğdu
Yayınlanma:
Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde, 16 yaşındaki B.T., karın ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede doğum yaptı. Bebek ölü doğarken çocuk, tedavi altına alındı. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde bulunan Çaycuma Devlet Hastanesi'nde sabah saatlerinde korkunç bir olay meydana geldi.16 yaşındaki B.T. karın ağrısı şikayetiyle Çaycuma Devlet Hastanesi'ne gitti. Hastanede, doktorlar tarafından yapılan kontroller sırasında kız çocuğunun doğum sancısı çektiği anlaşıldı ve çocuk doğuma alındı.

Bir kent bu skandal ile çalkalanıyor: Karnım ağrıyor diye hastaneye giden 16 yaşındaki çocuk doğum yaptıBir kent bu skandal ile çalkalanıyor: Karnım ağrıyor diye hastaneye giden 16 yaşındaki çocuk doğum yaptı

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI!

Bebeğin anne karnında öldüğü tespit edilirken 16 yaşındaki B.T. , hastanede tedavi altına alındı. Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, skandal olay ile ilgili soruşturma başlatılırken, B.T.’nin şikayetçi olmadığı öğrenildi. Aynı zamanda, bebeğin babasının tespit edildiği ve ekipler tarafından ifadesinin alınacağı bildirildi.

Kaynak:DHA

Meteoroloji'den 6 il için kırmızı alarm: Saat vererek sel uyarısı yaptı
Beşiktaş'ta bir garip olay: Bayram değil seyran değil eniştem beni niye öptü!
Emekli maaşına yapılacak zammı açıkladı: Yeni rakam ortaya çıktı
İngiltere ve ABD tarihi düşüşte! 2025’in en güçlü pasaportu Asya’dan
İngiltere ve ABD tarihi düşüşte! 2025’in en güçlü pasaportu Asya’dan
Memurların 2026 fazla mesai ücretleri belli oldu: İşte kalem kalem yeni ücretler
Sadettin Saran skandalı açıklamıştı: Fenerbahçe'deki krizin detayları ortaya çıktı
Emekli Türkler akın akın Bulgaristan’a gidiyor
Bulgaristan emeklilere kapılarını açtı
Emekli Türkler akın akın Bulgaristan’a gidiyor
Tokat'ta bin 300 işçi işten atıldı: Direneceğiz
Tokat'ta bin 300 işçi işten atıldı: Direneceğiz
Bakanlık kesenin ağzını açtı: O sektöre 97 milyon 216 bin lira rekor destek
Bakanlık kesenin ağzını açtı: O sektöre 97 milyon 216 bin lira rekor destek
SGK Başuzmanı asgari ücreti açıkladı
Türkiye
5 gündür aranıyordu! Alzheimer hastası yaşlı adam ölü bulundu
5 gündür aranıyordu! Alzheimer hastası yaşlı adam ölü bulundu
Eylem hazırlığındaki Gündoğmuşlar suç örgütüne operasyon
Eylem hazırlığındaki Gündoğmuşlar suç örgütüne operasyon