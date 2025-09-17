Karabük'te bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Karabük'te bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
Yayınlanma:
Karabük'te İbrahim Ayvataş'ın öldüğü, Bahattin K.'nın da yaralandığı bıçaklı kavga sonrası gözaltına alınan Emre Erakman ve Oğuzhan Şahin, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Karabük'te İbrahim Ayvataş'ın öldüğü, Bahattin K.'nın da yaralandığı bıçaklı kavga sonrası gözaltına alınan Emre Erakman ve Oğuzhan Şahin, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Emre Erakman ve Oğuzhan Şahin, savcılık sorgularının ardından çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

Karabük'te kanlı gece: Bıçaklı kavgada 1 genç öldüKarabük'te kanlı gece: Bıçaklı kavgada 1 genç öldü

Bıçaklanarak hayatını kaybeden İbrahim Ayvataş ise Karabük merkeze bağlı Fatih Mahallesi Elif Camii'nde ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından aile mezarlığına defnedildi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

100 ml'lik şişeleri atmanıza gerek kalmayacak: Avrupa havaalanları el bagajı kurallarını değiştiriyor
100 ml'lik şişeleri atmanıza gerek kalmayacak: Avrupa havaalanları el bagajı kurallarını değiştiriyor
Otomotiv devi yaklaşık 760.000 aracı yangın riski nedeniyle geri çağırıyor
Otomotiv devi yaklaşık 760.000 aracı yangın riski nedeniyle geri çağırıyor
Evinizde otururken aniden karanlıkta kalabilirsiniz: 22 ilçe için uyarı geldi tedbirinizi alın
Yakıt tüketimini düşüren lastik çıktı: Bakın başka ne özellikleri var
Yakıt tüketimini düşüren lastik çıktı: Bakın başka ne özellikleri var
Mansur Yavaş 2.5 milyar yatırmıştı: Karşılığını aldı
Mansur Yavaş 2.5 milyar yatırmıştı: Karşılığını aldı
12 yıllık Türkiye'nin dev akaryakıt firması konkordato ilan etti
12 yıllık Türkiye'nin dev akaryakıt firması konkordato ilan etti
İnekleri için arazisinde sondaj yaptı: 88 metrede fışkıran sıvıyı görünce gözlerine inanamadı
İnekleri için arazisinde sondaj yaptı
88 metrede fışkıran sıvıyı görünce gözlerine inanamadı
Vefat eden eşi hastayken bulamadığı ürünün üretimine başladı: Tonlarcasını hasat etmeye başladı
Tonlarcasını hasat etmeye başladı
Vefat eden eşi hastayken bulamadığı ürünün üretimine başladı
60 hanelik mahalle tam 60 ton üretiyor! Siparişlere yetişemiyorlar: Kilosu altınla yarışıyor
Siparişlere yetişemiyorlar: Kilosu altınla yarışıyor
60 hanelik mahalle tam 60 ton üretiyor
Yarın son gün! Aylık 35 bin TL kazanmak için tek şart
Yarın son gün! Aylık 35 bin TL kazanmak için tek şart
Türkiye
Aile Bakanlığı Mabel Matiz'in 'Perperişan' şarkısına erişim engeli talep etti
Aile Bakanlığı Mabel Matiz'in 'Perperişan' şarkısına erişim engeli talep etti
CHP'li Sevgi Kılıç: Cevizlibağ KYK'da öğrencilerin eşyaları çalındı
CHP'li Sevgi Kılıç: Cevizlibağ KYK'da öğrencilerin eşyaları çalındı
Motosiklet kazası bu kez polis memurunu hayattan kopardı
Motosiklet kazası bu kez polis memurunu hayattan kopardı