Karabük'te kanlı gece: Bıçaklı kavgada 1 genç öldü

Gecenin sessizliğini bozan olay, İbrahim Ayvataş ve arkadaşı Bahattin K. ile Emre E. ve Oğuzhan Ş. arasında çıktı. Henüz aydınlatılamayan bir sebeple başlayan tartışmanın hızla büyümesi üzerine çıkan arbedede, İbrahim Ayvataş ve Bahattin K. bıçaklandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan yaralılardan İbrahim Ayvataş, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Vücuduna aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralanan gencin ölümü, ailesi ve sevenlerini yasa boğdu. Kavgada yaralanan Bahattin K.'nin ise hastanedeki tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Olayın ardından hızla harekete geçen polis ekipleri, kavgaya karıştıkları belirlenen Emre E. ve Oğuzhan Ş.'yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürerken, olayla ilgili soruşturma başlattı.