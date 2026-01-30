TOKİ Karabük kura sonuçları: Listeler ve isim sorgulama

TOKİ Karabük kura sonuçları: Listeler ve isim sorgulama
Yayınlanma:
TOKİ’nin 500 bin Sosyal Konut Projesi kapsamında Karabük’te verilecek toplam 1.600 konut için kura çekimi 30 Ocak 2026 Cuma günü saat 11.00’de noter huzurunda yapıldı. Kura süreci TOKİ’nin resmi YouTube hesabı üzerinden canlı yayınlandı. Bugün Ordu ve Aksaray için de kura çekimi gerçekleştiriliyor.

Karabük TOKİ kura sonuçlarını nereden öğrenebilirsiniz?

Kura çekiminin tamamlanmasının ardından asil ve yedek hak sahipleri listeleri resmi sorgulama ekranlarında ilan ediliyor. Sonuçlar, T.C. kimlik numarasıyla şu kanallardan sorgulanabiliyor:

Karabük TOKİ kura sonucu asil ve yedek listeler

TOKİ’nin paylaştığı proje listesine göre Karabük’te konutların ilçe dağılımı aşağıdaki gibidir. Kura tamamlandıktan sonra ilçe ilçe asil–yedek listeler resmi ekranlarda görüntülenecektir.

Kura tamamlandıktan sonra listelerin sisteme yansıması biraz zaman alabilir. Listeler yüklendiğinde ilçe bazlı tablolar güncellenecektir.

Listeler açıklanana kadar kura sonucunuzu sadece yukarıdaki resmi adreslerden sorgulayın.

İlçe

Konut sayısı

Kura sonucu

Merkez

1.000

Karabük Merkez Kura Sonuçları

Eflani

50

Eflani Kura Sonuçları

Eskipazar

150

Eskipazar Kura Sonuçları

Ovacık

50

Ovacık Kura Sonuçları

Safranbolu

150

Safranbolu Kura Sonuçları

Yenice

200

Yenice Kura Sonuçları

TOPLAM

1.600

Asil ve yedek listede yer alanlar ne yapacak?

Kura sonucunda asil listede ismi yer alan hak sahipleri, TOKİ’nin ilan edeceği takvime göre sözleşme imzalama aşamasına çağrılacak.

Yedek listede yer alan adaylar ise, asil hak sahiplerinden vazgeçen olması durumunda sıra numarası esas alınarak hak sahibi olabilecek.

Sözleşme tarihleri, ödeme planı ve teslim süreci gibi detaylar TOKİ tarafından ayrıca duyuruluyor.

Kurada çıkmayanlar katılım bedeli iadesini nasıl alır?

Kurada adı çıkmayan vatandaşlar, kura tarihinden 5 gün sonra ödeme yaptıkları banka üzerinden katılım bedeli iadesi talep edebilir.

Halkbank ve Emlak Katılım üzerinden ödeme yapanlar, bankaların/TOKİ’nin yönlendirdiği özel iade sorgulama ve talep ekranları üzerinden başvuru yapabilir.

Ziraat Bankası üzerinden ödeme yapanlar ise iade talebini Ziraat Mobil üzerinden iletebilir.

TOKİ iadesi nasıl alınır? TOKİ başvuru bedelini geri alın - Bankalara göre iade nasıl yapılır?TOKİ iadesi nasıl alınır? TOKİ başvuru bedelini geri alın - Bankalara göre iade nasıl yapılır?

Karabük TOKİ fiyatları ve ödeme şartları

TOKİ sosyal konut projelerinde genel uygulama %10 peşinat ve 240 ay (20 yıl) vade şeklindedir. Konut tiplerine göre Anadolu şehirleri için TOKİ’nin paylaştığı genel fiyat tablosu şu şekilde:

Konut tipi

Fiyat

Aylık taksit

1+1 (55 m²)

1.800.000 TL

6.750 TL’den başlayan

2+1 (65 m²)

2.200.000 TL

8.250 TL’den başlayan

2+1 (80 m²)

2.650.000 TL

9.938 TL’den başlayan

Bir sonraki TOKİ kura çekimi nerede yapılacak?

Karabük kura çekiminin ardından bir sonraki kura çekimi 31 Ocak Cumartesi günü Nevşehir, Bartın ve Samsun illerinde yapılacak.


Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

