Kanlı pusu davasında tahliyeler sürüyor: 2 sanık daha serbest bırakıldı

Olay, 25 Temmuz 2024 tarihinde Kızıltepe ilçesine bağlı kırsal Ayaz Mahallesi'nde meydana geldi. Akraba olan iki aile arasında süregelen arazi anlaşmazlığı, kanlı bir pusuya dönüştü. İddiaya göre ailelerden biri, diğer ailenin üyelerine anlaşmazlığın yaşandığı bahçede pusu kurarak uzun namlulu silahlarla ateş açtı. Yaklaşık 1 saat süren saldırı sonucunda Hacı Şakir Aslan ve Aslan Aslan yaşamını yitirdi.

Aslan Aslan

Hacı Şakir Aslan

YARGI SÜRECİ VE PEŞ PEŞE GELEN TAHLİYE KARARLARI

Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 36 şüpheliden 18'i tutuklandı. Sanıklar hakkında Mardin 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'Tasarlayarak kasten öldürme' suçundan dava açıldı.

Davanın 22 Nisan’daki ilk duruşmasında, tutuklu 18 şüpheliden 9'u tahliye edildi. Duruşma sonrasında jandarma ekiplerinin firari 2 kişiyi yakalamasıyla dosyadaki tutuklu sayısı 11'e yükseldi. 9 Temmuz'da görülen ikinci duruşmada ise tutuklu sanıklardan B.A. ile M.A.'nın da tahliyesine karar verildi.

ÜÇÜNCÜ DURUŞMADA 2 TAHLİYE DAHA

Davanın dün Mardin 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen üçüncü duruşmasına, tutuklu 9 sanık (H.A., M.A., A.A., Ş.A., A.A., A.A., B.A., S.A. ve M.A.) bulundukları cezaevlerinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Kimlik tespitinin ardından söz alan sanıklar, jandarma karakolundaki ifadelerini tekrar ettiklerini belirterek suçlamaları kabul etmediklerini söyledi. Mahkeme heyeti, sanıklardan A.A. ile B.A.'nın tahliyelerine, diğer 7 sanığın ise tutukluluk hallerinin devamına karar vererek duruşmayı 22 Ocak tarihine erteledi.

"MÜŞTEKİLERİN YARISI DİNLENMEDEN TAHLİYE KARARLARI VERİLDİ"

Duruşma sonrasında adliye önünde konuşan müştekilerin avukatı Ümit Aslan, tahliye kararlarını sert bir dille eleştirdi. Aslan, "Dosyada bulunan 20 kişiden 13’ü, hiçbir hukukçunun, kamu vicdanının kabul etmeyeceği şekilde tahliye edildi" dedi. Avukat Aslan, eleştirilerini şöyle sıraladı:

"İlk duruşmada 18 sanıktan 9'u tahliye edildi. Tahliyeler arasında 6 ay boyunca firar gezen şahıslar vardı. Tahliye edilenler arasında üzerlerinde atış artığı dediğimiz svap izi vardı. Tanık beyanları tamamlanmadan, müştekilerin yarısı dinlenmeden tahliye kararları verildi. İkinci duruşmada 2 tahliye ve bugün görülen 3'üncü duruşmada da 2 tahliye gerçekleşti. Mahkeme başkanı raporlu olduğu için en son yapılan tahliyeler, geçici heyet tarafından gerçekleştirildi. Üzerlerinde atış artığı bulunan, yine jandarmanın tutanağıyla olay yerinden kaçmaya çalışırken yakalanan ve yakalandığı yerin yakınında Kalaşnikof marka tüfek bulunan şahıslar tahliye edildi. Dosyadaki en önemli delil konumunda bulunan jandarmanın beyanı alınmadan, anlayamayacağımız şekilde tahliye edildiler. Mağdur aile şu an adalet beklemektedir."