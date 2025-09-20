Kalıp ustası inşaatın 4’üncü katından düşüp öldü

Olay, saat 17.00 sıralarında Büyük Bölcek Mahallesi'ndeki 5 katlı inşaatta meydana geldi. İnşaatta kalıp ustası olarak çalışan Mahmut Ünsal, çay molası sonrası 4’üncü katta bulunan kalıpları sökerken dengesini kaybedip düştü.

Bir inşaat işçisi yüksekten düşerek yaşamını yitirdi

MÜDAHALEYE RAĞMEN KURTARILAMADI

İşçinin düştüğünü gören vatandaşlar olayı sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Kanlar içinde kalan Ünsal, ağır yaralandı. Ünsal, ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ünsal, burada doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili inceleme sürdürülüyor.