Kahramanmaraş son 57 yılın en soğuk gecesini yaşadı

Kahramanmaraş son 57 yılın en soğuk gecesini yaşadı
Yayınlanma:
Kahramanmaraş kent merkezinde, yılbaşı gecesi hava sıcaklığı eksi 9 dereceyi gördü. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, kentin son 57 yılın en soğuk gecesini yaşadığını duyurdu.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, yılbaşı gecesi tüm Türkiye'yi saran soğuk hava dalgasının Kahramanmaraş'ta da etkili olduğunu açıkladı.

Belediye, 31 Aralık 2025 gecesi kent merkezinde hava sıcaklığının sıfırın altında 9 dereceyi gördüğünü ve bunun son 57 yılın en soğuk gecesi olarak kayıtlara geçtiğini bildirdi.

Belediye, yılbaşı gecesi başlayan kar yağışının günlerce etkisini sürdürdüğü, ani ve sert sıcaklık düşüşleriyle birlikte şehir merkezinin beyaza büründüğü belirtildi.

son-57-yilin-en-soguk-gecesini-yasadi.jpg

İL MERKEZİ VE İLÇELERDEKİ SICAKLIKLAR AÇIKLANDI

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kahramanmaraş'ın farklı noktalarında son yılların en düşük sıcaklıkları kaydedildi. Kahramanmaraş Havalimanı'nda sıcaklık sıfırın altında 13,1 derece olarak ölçülürken, Ekinözü'nde sıfırın altında 20,8, Nurhak'ta sıfırın altında 18, Türkoğlu'nda sıfırın altında 14, Çağlayancerit'te sıfırın altında 19,6 ve Pazarcık'ta sıfırın altında 13,2 dereceye kadar düştü.

Bu verilerle Ekinözü, Nurhak, Türkoğlu, Çağlayancerit ve Pazarcık'ta şimdiye kadarki en soğuk günler yaşandı. Soğuk hava dalgasının en sert hissedildiği ilçelerden biri olan Göksun'da ise sıcaklık sıfırın altında 27,8 dereceye kadar geriledi. Elbistan'da sıfırın altında 22,7, Afşin'de sıfırın altında 20,6, Andırın'da sıfırın altında 15,4 ve şehir merkezinde ise sıfırın altında 9 derece ölçüldü. Kahramanmaraş şehir merkezinde sıfırın altında 9 derece en son 1968 yılında ölçülmüştü."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Erdoğan açıkladı: Projeye katılana günde 1375 TL verilecek
Erdoğan açıkladı:
Projeye katılana günde 1375 TL verilecek
300 bin lirası olan yarı emekli olacak! 2026 faiz oranları değişti
Ruslar akın akın Türkiye’ye geliyor: 2026 rezervasyonları şimdiden doldu
Ruslar akın akın Türkiye’ye geliyor: 2026 rezervasyonları şimdiden doldu
Rusların vurduğu dev gemi Tuzla’da havuzdan çıktı!
Rusların vurduğu dev gemi Tuzla’da havuzdan çıktı!
Koreliler iddialı: Bu akıllı pencere faturaları %40 düşürüyor
Koreliler iddialı: Bu akıllı pencere faturaları %40 düşürüyor
Uçaklarda yeni dönem! Hava yolu şirketleri ayakta yolcu taşıyacak
Tarihi belli oldu!
Uçaklarda artık ayakta yolcu gidecek
Yılı enflasyonun üstünde kazandırarak kapattılar: Borsada ses getiren hisseler belli oldu
Ne şeker ne tuz! Afiyetle zehirlenmenin en lezzetli yolu
Fenerbahçe'den Ali Koç açıklaması: Dava reddedildi
En ucuz sıfır otomobilin satışı da durduruldu
En ucuz sıfır otomobilin satışı da durduruldu
Türkiye
Nijerya'da mayın patladı: 9 asker öldü
Nijerya'da yola tuzaklanan mayın patladı
Casperlar çocuk tetikçileri telefon oyunundan bulmuş! İş bulma vaadiyle akranını öldürttüler
Casperlar çocuk tetikçileri telefon oyunundan bulmuş! İş bulma vaadiyle akranını öldürttüler
Devrilen forkliftin altında kalan sürücü hayatını kaybetti
Devrilen forkliftin altında kalan sürücü hayatını kaybetti