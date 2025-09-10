Kadınlardan Yusuf Tekin'e 'kız ortaokulları' tepkisi

İzmir Konak'ta Cumhuriyet Kadınları Derneği, karma eğitimin yasal zorunluluk olmadığını belirten Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in kız ortaokulları projesini protesto etti.

Eylemde konuşan Cumhuriyetçi Kadınlar Derneği Konak Şubesi Başkanı Özlem Gökdoğan, "Bugün 7 adet kız ortaokuludur, yarın birçok kız ilkokulunun açılmasıyla devamı gelebilir. Çünkü burada, iddia edildiği gibi sözde halkın talebinin yerine getirilmesi değil, dini eğitimi yaygınlaştırmak için milli eğitimin araç haline getirilmesi söz konusudur" dedi.

KADINLARDAN TEKİN'E TEPKİ

Yürüyüş sonrası yapılan basın açıklamasını okuyan Şube Başkanı Özlem Gökdoğan, bu projenin karma eğitimin sona erdirilmesine kapı açacağından bahsederek şöyle konuştu.

"Milli Eğitim Bakanı Sayın Yusuf Tekin’in ‘Karma eğitim yasal zorunluluk değil, kız okulları da açılabilir’ demesinin üzerinden iki yıl geçti ve şimdi 7 ilimizde açılan kız ortaokullarını konuşuyoruz. Anlaşılıyor ki Sayın Tekin durmayacak, biz de durmayacağız. Sayın Tekin, çocuklara indirgenmiş cinsiyetçi bakışa geçit verdikçe, biz de Anadolu halkının ve kadim kültürümüzün çocuğu, cinsiyetinden bağımsız, çocuk olarak gördüğü ve kızı-erkeği beraber yetiştirdiği gerçeğinden güç alarak karşı çıkacağız"

"CUMHURİYETİMİZLE KAVGALI ÇOK DAR BİR KESİMİN İSTEĞİNİ YERİNE GETİRMEKTE"

Bakan Tekin'in sözlerinin TÜİK'in kızların okullaşma oranları verileriyle çeliştiğine dikkat çeken Gündoğan, "Sayın Bakanın ‘kız okullarını açarak bu kızları eğitime kazandırıyoruz’ sözleri, Bakanlığın sitesinden de yayınlanan TÜİK istatistiklerine bakıldığında, son derece düşündürücüdür. TÜİK’e göre, 2023-2024 eğitim-öğretim yılında okullaşma oranları, kız-erkek toplamda ilkokul için yüzde 95, ortaokul için yüzde 91 ve lise için yüzde 88’dir ve kız çocuklarının okullaşma oranı üç kademede de erkek çocuklardan biraz daha yüksektir." diyerek şu ifadelerde bulundu:

"Yani halkımızın ezici çoğunluğu karma eğitimi sorgulamıyor. Kız çocuklarının erkek çocuklarla aynı okula gitmesini bilim ve akıl yolunda ilerlemenin, eşit bireyler olmanın, cumhuriyetimizin güçlenmesinin en doğal gereği sayıyor. Buradan anlaşılıyor ki Sayın Bakan, nafile ve çağdışı bir ahlak anlayışıyla kız çocuklarını erkek çocuklarıyla aynı okula göndermek istemeyen, cumhuriyetimizle, laiklikle kavgalı çok dar bir kesimin isteğini yerine getirmekte, bunu da ‘demokratik hak ve özgürlük’ gereği saymaktadır."

"KARMA EĞİTİMİ ‘DELİNEBİLİR’ SONUCUNU ÇIKARMASI NASIL OKUNMALIDIR?"

Milli Eğitim Bakanı'nın asıl görevinin karma eğitim felsefesini güçlendirmek olduğunu belirten Gündoğan, şöyle konuştu:

"Bir Milli Eğitim Bakanı'nın, Milli Eğitim Temel Kanunu madde 15’deki ‘Okullarda kız ve erkek karma eğitim yapılması esastır’ hükmünden, eğitim felsefemizin temel taşı karma eğitimi ‘delinebilir’ sonucunu çıkarması nasıl okunmalıdır? Devrim kanunlarımızdan Tevhid-i Tedrisat temelinde Türkiye’yi ikinci yüzyılına taşıyan milli eğitim felsefemizi güçlendirerek korumak, Milli Eğitim Bakanlarının birinci görevi değil midir? Kız ve erkek çocuklarının eşit, yan yana ve özgür bireyler olarak yetişmesinin gereğini kavramak istemeyen, çağın gerisindeki bu zihniyetle mücadele etmek görevimiz yok mudur"

"KIZLARI KAFESE KAPATARAK ORTA ÇAĞ'A DÜŞERSİNİZ"

Toplumun büyük bir bölümünün bu uygulamaya karşı olduğunu vurgulayan Gündoğan, Bakan Tekin’e çağrıda bulunarak şu ifadeleri kullandı: