Kadının kendi soyadını kullanmasının önü açan AYM'nin gündeminde şimdi de 'kütük' var!

Kadının kendi soyadını kullanmasının önü açan AYM'nin gündeminde şimdi de 'kütük' var!
Yayınlanma:
Kadının kocasının soyadını alması kararını iptal eden AYM bu kez de “evlenen kadının kaydı kocasının hanesine taşınır” düzenlemesi gündeme aldı.

Kadının evlenerek kocasının soyadını almasını öngören hükmü iptal eden Anayasa Mahkemesi’nin önüne bu kez “evlenen kadının kaydının kocasının hanesine taşınması” düzenlemesi geldi.

Nüfus Hizmetleri Kanunu’nun 23. maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Evlenen kadının kaydı kocasının hanesine taşınır. Kocası ölen kadın yeniden evlenmedikçe ölen kocasının aile kütüğünde kalır. Ancak dilerse babasının kütüğüne dönebilir” hükmünün iptali istemiyle yapılan başvuru, 6 Kasım’da Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu’nun ilk inceleme gündemine alındı.

Kadının soyadı düzenlemesi ile ilgili yeni karar!Kadının soyadı düzenlemesi ile ilgili yeni karar!

EŞİTLİK İLKESİNE AYKIRILIK İDDİASI

İstanbul 14. Asliye Hukuk Mahkemesi, baktığı bir davada söz konusu hükmün Anayasa’daki eşitlik ilkesine aykırı olduğu gerekçesiyle Anayasa Mahkemesi’ne itiraz yoluyla başvurdu. Mahkeme, düzenlemenin kadın ve erkek arasında evlilik sonrası nüfus kaydı yönünden farklı muamele oluşturduğunu belirterek, kuralın iptal edilmesi gerektiği görüşünü bildirdi.

Yüksek Mahkeme, başvuruda bir eksiklik tespit edilmezse, düzenlemenin iptal istemini daha sonra belirlenecek bir günde esastan görüşecek.

kutuk.jpg

‘SOYADI’ KARARININ DEVAMI NİTELİĞİNDE

Anayasa Mahkemesi, kısa süre önce kadının evlenince kocasının soyadını almasını zorunlu kılan Türk Medeni Kanunu’nun 187. maddesini iptal etmişti. O kararda, “erkek evlenmeden önceki soyadını evlendikten sonra da tek başına kullanabildiği halde, kadın yalnızca kocasının soyadının önünde kullanabiliyor” denilerek, eşler arasında cinsiyet temelinde farklı muamele yapıldığı vurgulanmıştı.

Şimdi önüne gelen kütük düzenlemesi davası da kadınların evlilik sonrası kimlik ve nüfus kaydı üzerindeki statüsünün yeniden şekillenmesi açısından “soyadı” kararıyla benzer bir nitelik taşıdığı ifade ediliyor.

Kaynak:ANKA Haber Ajansı

'Pastırma Sıcakları' İstanbulluları terletiyor: Yağış müjdesi AKOM'dan geldi
Ölümlerinden sonra milyonlar kazanmaya devam ediyorlar: İşte en çok kazanan ölü ünlüler!
Bankalarda emekli promosyon yarışı hız kazandı: İşte en yüksek promosyonu veren bankalar
Bankalarda emekli promosyon yarışı hız kazandı: İşte en yüksek promosyonu veren bankalar
Kahverengi Kokarca böceğiyle nasıl mücadele edilir? Ne yapılması gerekiyor? Uzmanlar açıkladı
Kahverengi Kokarca böceğiyle nasıl mücadele edilir? Ne yapılması gerekiyor? Uzmanlar açıkladı
Hayat yoksula pahalı! Lüks otomobil satışları son sürat
TFF skandal sonrası atayacak hakem bulamadı: Maçlar zorunlu ertelendi
Yağış beklenirken sıcaklar terletecek: Meteoroloji'den 'pastırma sıcakları' alarmı
Milyonlarca kişi diken üstünde: Her an deprem olabilecek 3 fayı açıkladı
Milyonlarca kişi diken üstünde
Her an deprem olabilecek 3 fayı açıkladı
Yönettiği maçta "Kırmızı kart çıkar" bahsi oynamış 5 milyon lira kazanmış
Yönettiği maçta "Kırmızı kart çıkar" bahsi oynamış 5 milyon lira kazanmış
İspanyol YouTuber Beyoğlu'nda kabusu yaşadı: Kovalamaca, takip, tehdit...
Türkiye
Düzce'de otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 7 yaralı
Düzce'de otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 7 yaralı
Beşiktaş'taki gece kulübü faciası davasında ara karar çıktı
Beşiktaş'taki gece kulübü faciası davasında ara karar çıktı
Düzce'de gece yarısı feci kaza: 7 yaralı
Düzce'de gece yarısı feci kaza: 7 yaralı