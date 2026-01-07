Kadın öğrenciler için 'oylama' açan tacizci veri hırsızları yakalandı

İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde öğrenci verileri sızdırıldı. Veriler ile de kadın öğrenciler taciz edildi. Kadın öğrencilerin isimleri ve fotoğrafları paylaşılıp 'oylamaya' sunuldu. Skandal olayın ardından taciz listesi hazırlayan üç kişi yakalandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturması kapsamında Sakarya ve Antalya’da eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerindeki dijital materyallere el konuldu. Soruşturmanın titizlikle sürdüğü belirtildi.

Kadın öğrencilerin bilgileriyle taciz sitesi kuruldu: Üniversitede skandal veri sızıntısı

NELER OLMUŞTU?

Üniversitenin 2001 yılından bu yana kayıt yaptırmış kadın öğrencilerine ait fotoğrafların sızdırıldığı belirlendi. Fotoğraflar, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce bir internet sitesine yüklendi.

Sitede “hangisi daha seksi” başlığıyla oylamalar yapıldığı, “en iyi 50” ve “en kötü 50” gibi listeler oluşturulduğu ortaya çıktı. Bu durum kamuoyunda büyük tepki topladı.

Gelen yoğun tepkiler üzerine söz konusu site erişime kapatıldı. Kapanmadan hemen önce site kurucusu olduğu öne sürülen bir kişi tarafından yayınlanan mesajda şu ifadeler yer aldı:

“Kırdıysam, bilmeden incittiysem veya üzerinizde bir hakkım kalmışsa; niyetim her zaman iyilikten yanaydı.”

İzmir Ekonomi Üniversitesi yönetimi, art niyetli kişilerce oluşturulan bir internet sitesinde bazı öğrencilerin ve mezunların verilerinin hukuka aykırı biçimde yayımlandığını bildirdi. Durumun tespit edilmesinin ardından üniversitenin, ilgili içeriklerin kaldırılması ve siteye erişimin engellenmesi için girişimde bulunduğu, ayrıca savcılığa suç duyurusunda bulunarak gerekli hukuki süreci başlattığı açıklandı.