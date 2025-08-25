Kaçarken canından oldu! Kuzey Marmara Otoyolu’nda feci kaza

Kuzey Marmara Otoyolu’nun girişinde akşam saatlerinde feci bir kaza yaşandı.

Saat 22.00 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu’nun İzmit ilçesi geçişi Sepetçi Mahallesi mevkisi Erkan Ömerbeyoğlu Tüneli girişinde meydana gelen kazada, Ankara istikametinde seyir halinde olan Muhammet Ç.'nin kullandığı 35 TE 501 plakalı otomobil, otoyolun karışışına geçmeye çalışan ve kimliği henüz tespit edilemeyen bir yayaya çarptı.

METRELERCE SAVRULARAK YERE DÜŞTÜ

Yaya, çarpmanın etkisiyle metrelerce savrularak yere düştü. Ona çarpan otomobil ise kontrolden çıkarak yol kenarındaki bariyere çarparak durabildi.

Kazayı gören çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk kontrolde yayanın hayatını kaybettiği belirlendi.

Muhammet Ç. ile araçtaki bulunan Oğuzhan K.'da kazada yaralandı.

İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar daha sonra Kocaeli Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yayanın cenazesi, otopsi işlemleri için Kocaeli Devlet Hastanesi Morgu’na götürüldü.

EKİPLERDEN KAÇARKEN OTOMOBİL ÇARPTI

Tünel içerisinde yürüyen yayayı fark eden Kuzey Marmara Otoyolu işletmesi ekiplerinin, güvenlik amacıyla bu kişiyi durdurdukları, yayanın kaçması üzerine durumu otoyol jandarma ekiplerine bildirdikleri bunun üzerine jandarma ekiplerinden de kaçan yayaya yolun karşısına geçtiği sırada otomobil çarptığı öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.