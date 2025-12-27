Kaçak faaliyete darbe! 19 maden ocağı patlayıcıyla imha edildi

Zonguldak'ta polis ve jandarma tarafından yapılan denetimlerde 19 kaçak maden ocağı tespit edildi. Faaliyet izni bulunmayan maden ocakları patlayıcı madde kullanılarak imha edildi.

64 METRE UZUNLUĞUNDA RAY ELE GEÇİRİLDİ

Polis ve jandarma Kilimli ilçesinde son bir haftada denetimler gerçekleştirdi. Denetimlerde faaliyet izni olmayan 19 kaçak maden ocağı tespit edildi.

Kaçak üretim yapıyorlarmış! Zonguldak’ta 7 maden ocağı imha edildi

Yapılan denetimlerde kaçak ocaklarda kullanılan 64 metre uzunluğunda ray ele geçirildi.

15 TON KAÇAK KÖMÜRE EL KONDU: 46 BİN LİRA CEZA

Kaçak maden ocaklarına ilişkin M.O. (64) ve H.A. (29) hakkında adli işlem başlatıldı. Denetimler sırasında E.A. (34) isimli sürücünün kullandığı kamyondaki 15 ton kaçak kömüre de el konulurken, 48 bin 600 lira cezası uygulandı.

Kaçak ocaklar, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) ekipleri tarafından patlayıcı madde kullanılarak imha edildi.