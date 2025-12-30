Kaçak alkol operasyonunda 1 kişiye gözaltı

İnegöl İlçe Jandarma Komutanlığı KOM ve Merkez Karakol ekipleri, yılbaşı öncesi kaçak alkol ve tütün satışı yapılacağı yönünde alınan ihbar üzerine çalışma başlattı.

Halk sağlığıyla oynayacaklardı: Yüzlerce sentetik ilaç ve kaçak alkol ele geçirildi

EV BASKININDA KAÇAK ÜRÜNLERE EL KONULDU

Yapılan araştırmada, İ.K. (30) isimli kişinin evinde kaçak ürün bulundurduğu belirlendi. Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda evde yapılan aramalarda, çok sayıda bandrolsüz kaçak alkollü içki ile kaçak sigara ele geçirildi.

TOPLAM 500 BİN TL'LİK ÜRÜN

Ürünlerin piyasa değerinin yaklaşık 500 bin TL olduğu öğrenildi. Olayla ilgili yakalanan İ.K., ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.