İzmir'de vapur seferleri iptal edildi

Türkiye geneli görülen soğuk hava dalgası, İzmir'de de etkisini gösteriyor. Kentte Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısının ardından kuvvetli lodos etkili oluyor.

VAPUR SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ

İZDENİZ Genel Müdürlüğü, olumsuz hava koşulları nedeniyle vapur seferlerinin iptal edildidiği duyurdu.

Yapılan açıklamada, "Bostanlı ve Karşıyaka iskelelerini etkileyen güney yönlü olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle yolcu gemisi seferleri 13.30 itibariyle iptal edilmiştir" ifadelerine yer verildi.

ÜÇKUYULAR-BOSTANLI ARABALI VAPUR SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ

Açıklamada, daha önce devam ettiği belirtilen Üçkuyular-Bostanlı hattındaki arabalı vapur seferlerinin de olumsuz hava koşulları nedeniyle saat 16.00 itibariyle iptal edildiği bildirildi.