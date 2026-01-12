İzmir’de kaybolan yaşlı kadın ormanlık alanda bulundu
İzmir’in Karabağlar ilçesinde kaybolan Safiye Aktürüm (67), 4 saatlik çalışma sonucunda ormanlık alanda sağ bulundu.
İzmir'in Karabağlar ilçesinde akşam üzeri saat 17.30 sıralarında Safiye Aktürüm isimli kadının yakınları, kendisinden haber alamadı.
YAKINLARININ İHBARI ÜZERİN YETKİLİLER HAREKETE GEÇTİ
Aktürüm'ün yakınları, durumu yetkililere bildirdi. Yakınlarının ihbarı üzerine yetkililer harekete geçti.
İzmir İl AFAD Müdürlüğü Arama Kurtarma Birliği ve Karabağlar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaşlı kadının bulunması için arama çalışması başlattı.
ORMANDA BULUNDU
Yürütülen çalışmalar sonucunda kayıp Aktürüm, saat 21.45’te ormanlık alanda bulundu.
Sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalede durumunun iyi olduğu belirlenen Aktürüm, yakınlarına teslim edildi.
