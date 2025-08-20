İzmir’de 1900 ton süt ürünü toplatıldı

İzmir’de 1900 ton süt ürünü toplatıldı
Yayınlanma:
Tarım ve Orman Bakanlığı, İzmir’de son tüketim tarihi geçmiş ve etiketsiz yaklaşık 1900 ton süt ve süt ürününü tedbir amaçlı muhafaza altına aldı, işletmeler hakkında yasal işlem başlatıldığını duyurdu.

Tarım ve Orman Bakanlığı, İzmir’de yapılan denetimlerde son tüketim tarihi geçmiş, etiketsiz ya da izlenebilirlik bilgileri eksik, ambalajı bozulmuş yaklaşık 1900 ton süt ve süt ürününün tedbir amaçlı muhafaza altına alındığını duyurdu. İşletmeler hakkında yasal işlem başlatıldı.

Bakanlık açıklamasına göre, İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri 12-19 Ağustos tarihlerinde kentteki işletmeler ve bu işletmelere bağlı soğuk hava depolarında kontroller gerçekleştirdi. Denetimlerde, ileri üretim tarihi basılmış ve son tüketim tarihi geçmiş ürünler dahil olmak üzere birçok uygunsuzluk tespit edildi.

Toplamda 789 bin 300 adet 1 litrelik UHT süt, 387 bin 742 kilogram teleme peyniri, 58 bin 325 kilogram süt tozu, 49 bin 933 kilogram labne, 22 bin 875 kilogram tereyağı, 22 bin 31 kilogram kırıntı süzme peyniri, 12 bin kilogram eritme peyniri, 6 bin 850 kilogram pastörize tereyağı ve çeşitli miktarlarda süt ürünleri ile 907 ton UHT süt, ihtiyati tedbir kapsamında depolara alındı.

Kaynak:ANKA Haber Ajansı

Bankalar taşıt kredisi faizlerini güncelledi: İşte 400 bin TL'nin geri ödeme miktarı
Bankalar taşıt kredisi faizlerini güncelledi: İşte 400 bin TL'nin geri ödeme miktarı
Bu rakamları bildi: 543 milyon TL kazandı
Bu rakamları bildi: 543 milyon TL kazandı
Fenerbahçe taraftarının beklediği müjdeli haber geldi
Fenerbahçe taraftarının beklediği müjdeli haber geldi
Faizsiz 90 bin TL kredi fırtınası: Bankalar kesenin ağzını açtı
Faizsiz 90 bin TL kredi fırtınası: Bankalar kesenin ağzını açtı
En düşük maaş 47 bin lira oldu: İkramiyeler de 48 günden 50 yevmiyeye çıkarıldı
En düşük maaş 47 bin lira oldu: İkramiyeler de 48 günden 50 yevmiyeye çıkarıldı
Aziz Yıldırım’ın olay yaratan bağışı ortaya çıktı
Türk sunucuya şok suçlama: 22 yıl boyunca haksız şekilde sosyal yardım almış
Türk sunucuya şok suçlama
22 yıl boyunca haksız şekilde sosyal yardım almış
Bakanlıktan petrol kararı: Resmi Gazete'de yayımlandı
Bakanlıktan petrol kararı: Resmi Gazete'de yayımlandı
17 Ağustos 1999 depreminde ne oldu?
17 Ağustos 1999 depreminde ne oldu?
Binlerce insanın hayatını kaybettiği '17 Ağustos Marmara Depremi'nin 'sesi' oluşturuldu
Türkiye
Mardin'de neler oluyor? Aynı gün 3 kadın evlerinde ölü bulundu
Mardin'de neler oluyor? Aynı gün 3 kadın evlerinde ölü bulundu
Tartıştığı arkadaşına vahşice saldırdı: Akran zorbalığı değil cinayete teşebbüs
Tartıştığı arkadaşına vahşice saldırdı: Akran zorbalığı değil cinayete teşebbüs
5 işçi bir odada, yemekler çöpte: TOKİ şantiyesinde yaşam savaşı
5 işçi bir odada, yemekler çöpte: TOKİ şantiyesinde yaşam savaşı