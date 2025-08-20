İzmir’de 1900 ton süt ürünü toplatıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı, İzmir’de yapılan denetimlerde son tüketim tarihi geçmiş, etiketsiz ya da izlenebilirlik bilgileri eksik, ambalajı bozulmuş yaklaşık 1900 ton süt ve süt ürününün tedbir amaçlı muhafaza altına alındığını duyurdu. İşletmeler hakkında yasal işlem başlatıldı.

Bakanlık açıklamasına göre, İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri 12-19 Ağustos tarihlerinde kentteki işletmeler ve bu işletmelere bağlı soğuk hava depolarında kontroller gerçekleştirdi. Denetimlerde, ileri üretim tarihi basılmış ve son tüketim tarihi geçmiş ürünler dahil olmak üzere birçok uygunsuzluk tespit edildi.

Toplamda 789 bin 300 adet 1 litrelik UHT süt, 387 bin 742 kilogram teleme peyniri, 58 bin 325 kilogram süt tozu, 49 bin 933 kilogram labne, 22 bin 875 kilogram tereyağı, 22 bin 31 kilogram kırıntı süzme peyniri, 12 bin kilogram eritme peyniri, 6 bin 850 kilogram pastörize tereyağı ve çeşitli miktarlarda süt ürünleri ile 907 ton UHT süt, ihtiyati tedbir kapsamında depolara alındı.