İYİ Partili Türkoğlu: Emekli çürük domates seçerken enflasyon kontrol altında diyemezsiniz

İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan ekim ayı enflasyon rakamlarını eleştirerek, bu verilerin vatandaşın yaşadığı gerçek ekonomik zorlukları yansıtmadığını ve özellikle emeklilerin açlık sınırının altında bir yaşama mahkum edildiğini savundu.

"TÜİK RAKAMLARI İLE PAZARIN GERÇEĞİ UYUŞMUYOR"

TÜİK'in ekim ayı enflasyonunu yüzde 2,55, yıllık enflasyonu ise yüzde 32,87 olarak açıkladığını hatırlatan Türkoğlu, bu rakamların sokaktaki gerçeklikle bağdaşmadığını belirtti. Türkoğlu, şunları söyledi:

"Bu TÜİK yine sahneye çıktı ekim ayı enflasyonu yüzde 2,55, yıllık enflasyon yüzde 32,87 dedi. Peki sokaktaki vatandaş ne diyor, pazarda domatessiz soğanı peyniri alan vatandaş bu rakamlara inanıyor mu, hayır, markette etiket her hafta değil, neredeyse gün aşırı değişiyor. Bağımsız ENAG'a göre yıllık enflasyon yüzde 60, İstanbul Ticaret Odası 40. Peki TÜİK ne diyor, yüzde 32. Kime göre, neye göre 32? Milletin cebine, mutfağına bu rakam uymuyor."

MAAŞ ARTIŞLARI GIDA ENFLASYONUNUN GERİSİNDE KALDI

Türkoğlu, TÜİK'in verilerinde bile gıda enflasyonundaki yıllık artışın yüzde 34,87 olduğuna dikkat çekerek, maaş zamlarının bu artışın çok gerisinde kaldığını ifade etti. Türkoğlu, eleştirilerini şu sözlerle sürdürdü:

"Bakın TÜİK'in bile gizleyemediği bir şey var; gıda da yıllık artış yüzde 34.87. Bu ekmeğin, sütün, peynirin, meyvenin, sebzenin, bakliyatın yüzde 35 zamlandığı anlamına geliyor ama emekliye reva görülen zam yüzde 10, memura verilen artış yüzde 16. Bu matematik değil, resmen zulüm hesabıdır. Bir annenin markette çocuk mamasını geri bırakmak zorunda kaldığı, bir emeklinin pazarda çürük domates seçtiği bir ülkede siz hala 'enflasyon kontrol altında' diyorsanız bu milletle alay ediyor ve gözüne baka baka yalan söylüyorsunuz."

"ÜLKENİN EN BÜYÜK AÇIĞI VİCDAN AÇIĞIDIR"

En düşük emekli maaşının 16 bin 800 lira olduğunu belirten Türkoğlu, TÜİK'in verileriyle yapılacak yüzde 10'luk bir zammın bile maaşı 18 bin 600 liraya çıkaracağını, ancak bu rakamın 30 bin liraya dayanan açlık sınırının çok altında kalacağını ifade etti. Türkoğlu, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

"Yani emekli zam alsa da yine aç kalacak. Bu millet artık sahte rakamlar değil, adalet istiyor, yalancı diyor rakamlarına zaten hiç kimseyi inanmıyor. Gerçek enflasyon açıklansın, maaşlar tüm değil mutfağın enflasyonuna göre belirlensin. Çünkü bu ülkenin en büyük açığı; bütçe açığı değil vicdan açığıdır."