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İtfaiye aracı yola devrildi! Trafik felç oldu

İstanbul Bağcılar'da itfaiye aracı yola devrildi. Devrilme sonucunda trafikte uzun araç kuyrukları oluştu.

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İtfaiye aracı yola devrildi! Trafik felç oldu - Fotoğraf: 1
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İstanbul Bağcılar'da bir itfaiye aracı yangın ihbarına gittiği sırada yola devrildi.

İtfaiye aracı yola devrildi! Trafik felç oldu - Fotoğraf: 2
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Olayın ihbar edilmesi üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye aracı yola devrildi! Trafik felç oldu - Fotoğraf: 3
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Bağlantı yolunda devrilen araç sebebiyle yol trafiğe kapandı, uzun araç kuyrukları oluştu. Öte yandan su ikmal aracında bulunan 2 itfaiyeci yaralanırken, aracın Esenyurt'taki fabrika yangınından döndüğü öğrenildi. Ayrıntılar gelecek. (DHA)

İstanbul İtfaiye Araç Kaza Yaralı
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