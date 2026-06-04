İtfaiye aracı yola devrildi! Trafik felç oldu
İstanbul Bağcılar'da itfaiye aracı yola devrildi. Devrilme sonucunda trafikte uzun araç kuyrukları oluştu.
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İstanbul Bağcılar'da bir itfaiye aracı yangın ihbarına gittiği sırada yola devrildi.
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Olayın ihbar edilmesi üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
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Bağlantı yolunda devrilen araç sebebiyle yol trafiğe kapandı, uzun araç kuyrukları oluştu. Öte yandan su ikmal aracında bulunan 2 itfaiyeci yaralanırken, aracın Esenyurt'taki fabrika yangınından döndüğü öğrenildi. Ayrıntılar gelecek. (DHA)