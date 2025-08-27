İşten dönen iki kardeş feci şekilde can verdi

İşten dönen iki kardeş feci şekilde can verdi
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde TIR'a arkadan çarpan otomobilde bulunan 18 ve 14 yaşlarındaki iki kişi hayatını kaybetti. Kazada, Karanfil kardeşlerin 16 yaşındaki kuzeni Furkan Karanfil de ağır yaralandı.

Manisa Turgutlu'da otomobilin TIR'a arkadan çarptığı kazada 18 yaşındaki Enes Karanfil ve 14 yaşındaki kardeşi Emre Karanfil hayatını kaybetti.

Karanfil kardeşlerle ile otomobilde bulunan kuzen Furkan Karanfil ise ağır yaralandı.

MANİSA'DA FECİ KAZA

Saat 16.00 sıralarında İzmir-Ankara karayolu Derbent Mahallesi Maden Yolu Kavşağı yakınlarında Enes Karanfil idaresindeki otomobil, Orhan Erol yönetimindeki TIR'a arkaya çarptı.

İzmir yönüne giderken TIR'ın altına giren otomobil demir yığınına dönüşürken çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Otmobilde sıkışan 3 kişi itfaiye görevlileri tarafından çıkarıldı.

tira-carpan-otomobildeki-2-kardes-oldu-884521-262802.jpg
İki kardeş hurdaya dönen otomobilde hayatını kaybetti

2 KARDEŞ ÖLDÜ KUZENLERİ TEDAVİ ALTINDA ALINDI

Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde TIR dorsesinin altına giren otomobilin 18 yaşındaki sürücüsü Enes Karanfil ve kardeşi Emre Karanfil'in hayatını kaybettiğini belirlendi.

Hurdaya dönen otomobilde hayatını kaybeden kardeşlerle birlikte bulunan 16 yaşındaki Furkan Karanfil de ağır yaralı halde Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

TIR şoförü Orhan Erol ise gözaltına alındı.

İŞTEN DÖNERKEN KAZA GEÇİRMİŞİLER

Öte yandan babalarıyla birlikte elektrik işi yaptıkları öğrenilen 2 kardeşin bakım-onarım işi için gittikleri Köprübaşı ilçesinden döndükleri öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

tira-carpan-otomobildeki-2-kardes-oldu-884517-262802-001.jpg

tira-carpan-otomobildeki-2-kardes-oldu-884520-262802.jpg

Kaynak:DHA

