İstanbul'dan memleketlerine döndüler: Karacadağ eteklerinde pirinç üretimine başladılar!

Yıllarca İstanbul başta olmak üzere batı illerinde ticaret ve sanayi alanında faaliyet gösteren iş insanları Mustafa ve Mehmet Çubuk kardeşler, sağlanan huzur ortamının ardından 2 yıl önce İstanbul’dan memleketleri Diyarbakır’ın Bağlar ilçesine bağlı kırsal Karahan Mahallesi’ne dönerek hem tarım hem de sanayi yatırımlarına yöneldi.

Şehir hayatını bırakıp üretime başladılar: Şimdi İstanbul ve Bursa'ya satıyorlar

Kardeşler, Karacadağ eteklerinde tamamen organik yöntemlerle Karacadağ pirinci üretimine başladı. Kardeşler, bu yıl gübre vermeden ektikleri pirincin hasadını da yaptı.

"KÖYÜMÜZE DÖNDÜK TARIMA EL ATTIK"

Barış sürecinin bölgeye huzur getirdiğini belirten Mustafa Çubuk, “Yıllarca İstanbul ve batıda ticaret yaptık. Şimdi köyümüze döndük, tarıma el attık. Karacadağ’ın taşlık bölgelerinde tamamen organik pirinç üretimine başladık. Ayrıca bölgede istihdam sağlayacak bir sanayi tesisi kuracağız. Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz, bölgeye barış getirdi. Biz de köyümüze dönerek iş alanları açmaya çalışıyoruz” dedi.

"BU YIL HİÇ GÜBRE VERMEDİK"