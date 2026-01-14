İstanbul'da trafik durma noktasında!

İstanbul'da trafik durma noktasında!
Yayınlanma:
İstanbul'da mesai saatinin bitimi ve yağışın etkisiyle trafik yoğunluğu %85 seviyelerine ulaştı. Şehrin her iki yakasında da ulaşım durma noktasına gelirken, ana arterlerde uzun araç kuyrukları oluştu.

İstanbul'da haftanın üçüncü gününde mesai bitiminin ardından etkili olan yağış, şehir genelinde ulaşımı durma noktasına getirdi. Ana arterler, cadde ve bağlantı yollarında birleşen olumsuz hava koşulları ve araç yoğunluğu nedeniyle trafik yoğunluğu %85 seviyelerine kadar tırmandı.

AVRUPA YAKASI’NDA ULAŞIM KİLİTLENDİ

Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolunda Beylikdüzü, Avcılar, Yenibosna, Bakırköy ve Cevizlibağ hatlarında başlayan yoğunluk, Haliç Köprüsü, Okmeydanı ve Mecidiyeköy üzerinden 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişine kadar uzandı. TEM Otoyolu'nda ise Hasdal-Seyrantepe mevkisinde Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yönünde araçlar ilerlemekte güçlük çekiyor. Ayrıca Mahmutbey gişeleri, Esenyurt ve TÜYAP mevkilerinde her iki yönde de yoğun araç kuyrukları oluşurken, Karaköy-Beşiktaş sahil yolu ve Barbaros Bulvarı’nda da trafik akışı ciddi şekilde yavaşladı.

istanbul-1.jpg

ANADOLU YAKASI’NDA YOĞUNLUK %89’A ULAŞTI

Anadolu Yakası, akşam saatlerinde trafikten en çok etkilenen bölge oldu ve yoğunluk %89 olarak ölçüldü. D-100 kara yolunda Ataşehir’den Kartal’a kadar olan bölgede trafik aralıklarla seyrederken, TEM Otoyolu'nun Sancaktepe ile Sultanbeyli arasındaki bölümünde araçlar oldukça yavaş ilerliyor. Şile Otoyolu’nda ise Ümraniye ve Üsküdar arasında kısmi yoğunluklar gözleniyor.

Başkentte sahte gıda operasyonu: 11 tonu aşkın et ele geçirildiBaşkentte sahte gıda operasyonu: 11 tonu aşkın et ele geçirildi

TOPLU TAŞIMA VE AKTARMA MERKEZLERİNDE İZDİHAM

Karayolundaki aksamalar toplu taşıma ağını da etkiledi. Kent genelindeki duraklarda ve ana aktarma merkezlerinde evlerine gitmeye çalışan vatandaşlar nedeniyle büyük bir yolcu yoğunluğu oluştu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi CepTrafik uygulaması verileri, akşam saatlerinde şehir genelindeki genel yoğunluğun %85 olduğunu teyit ederken, yağışın etkisiyle trafikteki bekleme sürelerinin normalin çok üzerine çıktığı görüldü.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

AKOM tarih vererek uyardı: İstanbullular dikkat
AKOM tarih vererek uyardı: İstanbullular dikkat
Coca Cola zararına bile satamadı
Coca Cola zararına bile satamadı
Fenerbahçe'de tarihe geçecek gün 31 Ocak: Sadettin Saran da olacak Aziz Yıldırım da Ali Koç da
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin dağıttığı yağmurlukların fiyatları belli oldu
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin dağıttığı yağmurlukların fiyatları belli oldu
Türkiye'nin ünlü zeytin markası iflas bayrağını çekti
Artık sofralarda olmayacak!
Türkiye'nin ünlü zeytin markası iflas bayrağını çekti
Elektrikli devrime rakip mi? R. Stirling’in mirası mucizevi motorun yakıta ihtiyacı yok
Elektrikli devrime rakip mi? R. Stirling’in mirası mucizevi motorun yakıta ihtiyacı yok
Trump önce savcıyı atadı sonra soruşturmayı açtırdı! Powell dosyası yabancıya gitmedi
İzmir'deki 2 bin yıldır uyuyan fayı açıkladı! Büyük deprem için büyüklük verdi!
Bilal Erdoğan TÜGVA etkinliğine davet ettiği eski milli futbolcuları topa tuttu
En düşük emekli maaşına ek ödeme belli oldu: Önce onlar alacak
Türkiye
Ayşe Arman kayınpederi Haldun Dormen'in son durumunu paylaştı
Ayşe Arman kayınpederi Haldun Dormen'in son durumunu paylaştı
Kayseri'de unutulmayan gelenek: Hoparlörsüz cenaze çağrısı
Kayseri'de unutulmayan gelenek: Hoparlörsüz cenaze çağrısı