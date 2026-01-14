Başkentte sahte gıda operasyonu: 11 tonu aşkın et ele geçirildi

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerinin teknik takibi sonucu, Polatlı'da faaliyet gösteren 4 farklı iş yerinde hijyen koşullarından uzak ve sahte gıda üretimi yapıldığı belirlendi. Polatlı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile İlçe Jandarma ekiplerinin katılımıyla düğmeye basıldı.

9,7 MİLYON LİRALIK VURGUN ENGELLENDİ

Operasyon kapsamında yapılan aramalarda ele geçirilen ve piyasa değeri yaklaşık 9 milyon 700 bin lira olan malzemeler arasında; 11 bin 400 kilogram sahte et ve muhtelif gıda, sahte üretimde kullanılan yağ ve gıda boyaları ile tüketiciyi yanıltmak amacıyla hazırlanan farklı firmalara ait 20 bin adet sahte etiket yer alıyor.

3 ŞÜPHELİ HAKKINDA ADLİ İŞLEM

Ele geçirilen ürünler imha edilmek üzere İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine teslim edilirken, olayla bağlantılı olduğu tespit edilen 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.