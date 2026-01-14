Başkentte sahte gıda operasyonu: 11 tonu aşkın et ele geçirildi

Başkentte sahte gıda operasyonu: 11 tonu aşkın et ele geçirildi
Yayınlanma:
Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, toplum sağlığını hiçe sayarak sahte gıda üretimi ve satışı yapan bir şebekeye yönelik operasyon gerçekleştirdi. Polatlı ilçesinde düzenlenen baskınlarda, tonlarca sahte etin yanı sıra farklı markalara ait binlerce sahte etiket ele geçirildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerinin teknik takibi sonucu, Polatlı'da faaliyet gösteren 4 farklı iş yerinde hijyen koşullarından uzak ve sahte gıda üretimi yapıldığı belirlendi. Polatlı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile İlçe Jandarma ekiplerinin katılımıyla düğmeye basıldı.

9,7 MİLYON LİRALIK VURGUN ENGELLENDİ

Operasyon kapsamında yapılan aramalarda ele geçirilen ve piyasa değeri yaklaşık 9 milyon 700 bin lira olan malzemeler arasında; 11 bin 400 kilogram sahte et ve muhtelif gıda, sahte üretimde kullanılan yağ ve gıda boyaları ile tüketiciyi yanıltmak amacıyla hazırlanan farklı firmalara ait 20 bin adet sahte etiket yer alıyor.

Yalova'da içme suyuna deterjan karıştırdılar: 3 sanığa 5'er yıl ceza!Yalova'da içme suyuna deterjan karıştırdılar: 3 sanığa 5'er yıl ceza!

3 ŞÜPHELİ HAKKINDA ADLİ İŞLEM

Ele geçirilen ürünler imha edilmek üzere İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine teslim edilirken, olayla bağlantılı olduğu tespit edilen 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

