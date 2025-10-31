İstanbul'da pazar günü bazı yollar kapatılacak

İstanbul Valiliği, 2 Kasım Pazar günü gerçekleşecek İstanbul Maratonu dolayısıyla kent genelinde uygulanacak trafik düzenlemelerini açıkladı. Valilik, sürücülerin mağduriyet yaşamaması için kapanacak yolların saatlerine göre belirlendiğini ve alternatif güzergâhların planlandığını belirtti.

SAAT 03.00’TEN İTİBAREN TRAFİĞE KAPATILACAK YOLLAR

Maratonun başlangıç güzergahlarını oluşturan Anadolu ve Avrupa yakasında, saat 03.00 itibarıyla trafiğe kapatılacak ana arterler ve katılım noktaları şunlardır:

Güney Zincirlikuyu ayrımı

Kuzey Uzunçayır rampa kapama noktası

Kuzey Ünalan – Ataşehir – Sabiha Gökçen ayrımları

Gayrettepe Melas Otel önü D-100 güney katılım

Barbaros Bulvarı Zincirlikuyu D-100 güney katılım

Sait Çiftçi varyant üstü D-100 güney katılım

Barbaros Bulvarı Sait Çiftçi D-100 güney katılım

Kısıklı Caddesi Altunizade Köprü üzeri D-100 kuzey katılım

Mahiriz Caddesi Altunizade Köprü üzeri D-100 kuzey katılım

Beylerbeyi Abdullahağa Caddesi’nden 15 Temmuz Şehitler Köprüsü kuzey yönü

Tophanelioğlu Caddesi D-100 kuzey katılım tünel girişi

Batı Ataşehir Kızıl Begonya Sokak – Kuzey Çevreyolu bağlantısı

Alternatif Yönlendirmeler:

Bu güzergahları kullanacak sürücüler için Büyükdere – Balmumcu – Levent – Sarıyer yönü, Çamlıca bağlantı yolu, Ünalan – Ataşehir – Çamlıca istikameti ile Beşiktaş, Esentepe ve Sarıyer yönlendirmeleri açık olacaktır.

SAAT 06.00’DAN İTİBAREN KAPATILACAK YOLLAR

Maraton parkurunun merkezi noktalarını oluşturan ve 06.00’dan itibaren kapanacak güzergahlar:

Rauf Orbay Caddesi (her iki yön ve bağlantıları)

Sahil Kennedy Caddesi (Unkapanı – Bakırköy arası ve bağlantıları)

Ankara, Alayköşkü, Alemdar, Divanyolu caddeleri ve bağlantıları

Ragıp Gümüşpala Caddesi (iki yön kapalı)

Reşadiye Caddesi (Sirkeci sahil)

Galata Köprüsü (iki yön kapalı)

Avrasya Tüneli (iki yön kapalı)

Havuzlu Kavşak alt geçidi ve bağlantıları

Sultanahmet Atmeydanı Caddesi

Alternatif Güzergahlar:

Sürücüler, saat 06.00'dan sonra kapanacak bu yollara alternatif olarak şu ana güzergahları kullanabileceklerdir:

Atatürk Bulvarı, Balat Sahil yolu, Unkapanı Köprüsü, Fevzipaşa Caddesi, Vatan Caddesi, Millet Caddesi, Yeni ve eski havalimanı caddeleri, Ekrem Kurt Bulvarı ve D-100 Karayolu.