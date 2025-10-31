İstanbul'da pazar günü bazı yollar kapatılacak
İstanbul Valiliği, 2 Kasım Pazar günü gerçekleşecek İstanbul Maratonu dolayısıyla kent genelinde uygulanacak trafik düzenlemelerini açıkladı. Valilik, sürücülerin mağduriyet yaşamaması için kapanacak yolların saatlerine göre belirlendiğini ve alternatif güzergâhların planlandığını belirtti.
SAAT 03.00’TEN İTİBAREN TRAFİĞE KAPATILACAK YOLLAR
Maratonun başlangıç güzergahlarını oluşturan Anadolu ve Avrupa yakasında, saat 03.00 itibarıyla trafiğe kapatılacak ana arterler ve katılım noktaları şunlardır:
Güney Zincirlikuyu ayrımı
Kuzey Uzunçayır rampa kapama noktası
Kuzey Ünalan – Ataşehir – Sabiha Gökçen ayrımları
Gayrettepe Melas Otel önü D-100 güney katılım
Barbaros Bulvarı Zincirlikuyu D-100 güney katılım
Sait Çiftçi varyant üstü D-100 güney katılım
Barbaros Bulvarı Sait Çiftçi D-100 güney katılım
Kısıklı Caddesi Altunizade Köprü üzeri D-100 kuzey katılım
Mahiriz Caddesi Altunizade Köprü üzeri D-100 kuzey katılım
Beylerbeyi Abdullahağa Caddesi’nden 15 Temmuz Şehitler Köprüsü kuzey yönü
Tophanelioğlu Caddesi D-100 kuzey katılım tünel girişi
Batı Ataşehir Kızıl Begonya Sokak – Kuzey Çevreyolu bağlantısı
Alternatif Yönlendirmeler:
Bu güzergahları kullanacak sürücüler için Büyükdere – Balmumcu – Levent – Sarıyer yönü, Çamlıca bağlantı yolu, Ünalan – Ataşehir – Çamlıca istikameti ile Beşiktaş, Esentepe ve Sarıyer yönlendirmeleri açık olacaktır.
SAAT 06.00’DAN İTİBAREN KAPATILACAK YOLLAR
Maraton parkurunun merkezi noktalarını oluşturan ve 06.00’dan itibaren kapanacak güzergahlar:
Rauf Orbay Caddesi (her iki yön ve bağlantıları)
Sahil Kennedy Caddesi (Unkapanı – Bakırköy arası ve bağlantıları)
Ankara, Alayköşkü, Alemdar, Divanyolu caddeleri ve bağlantıları
Ragıp Gümüşpala Caddesi (iki yön kapalı)
Reşadiye Caddesi (Sirkeci sahil)
Galata Köprüsü (iki yön kapalı)
Avrasya Tüneli (iki yön kapalı)
Havuzlu Kavşak alt geçidi ve bağlantıları
Sultanahmet Atmeydanı Caddesi
Alternatif Güzergahlar:
Sürücüler, saat 06.00'dan sonra kapanacak bu yollara alternatif olarak şu ana güzergahları kullanabileceklerdir:
Atatürk Bulvarı, Balat Sahil yolu, Unkapanı Köprüsü, Fevzipaşa Caddesi, Vatan Caddesi, Millet Caddesi, Yeni ve eski havalimanı caddeleri, Ekrem Kurt Bulvarı ve D-100 Karayolu.
Kaynak:ANKA Haber Ajansı