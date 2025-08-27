İstanbul’da motosikletli suç örgütüne operasyon! Dilan ve Engin Polat detayı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 15-26 Ağustos tarihleri arasında kent genelinde “iş yeri kurşunlama”, “tehdit”, “yağma”, “kasten yaralama”, “ruhsatsız silah üretimi ve kaçakçılığı” gibi suçlara karıştığı belirlenen şüphelilerin yakalanması için operasyon düzenledi.

Bağcılar, Arnavutköy, Büyükçekmece, Esenyurt, Üsküdar ve Eyüpsultan’da gerçekleştirilen operasyonlarda, 8 farklı eyleme karışan ve sosyal medya fenomeni Dilan Polat’a ait güzellik merkezine de silahlı saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 24 şüpheli gözaltına alındı.

OPERASYONLARDA ELE GEÇİRİLEN MALZEMELER

Adreslerde yapılan aramalarda, ruhsatsız 96 tabanca, uzun namlulu silah görünümünde airsoft tüfek, av tüfeği, 689 tabanca mekanizması, çalıntı motosiklet, 42 mermi ile silah montajında kullanılan mengene, taşlama ve pres makinesi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 18 şüpheliden 11’i tutuklandı, 5’i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı, 2’si serbest bırakıldı. Gözaltındaki diğer 6 şüphelinin işlemleri ise devam ediyor.

ENGİN POLAT'A TEHDİT MESAJLARI

2023 yılında “Suç gelirlerinin aklanması” suçlamasıyla gözaltına alınan ve 9 ay süren tutukluluklarının ardından tahliye edilen sosyal medya fenomeni Dilan Polat ve eşi Engin Polat ile ilgili önemli gelişmeler yaşandı.

Gazeteci Dilek Yaman Demir’in aktardığı bilgilere göre, İstanbul’da “yeni nesil mafya” olarak adlandırılan suç örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyon kapsamında aralarında 2 şüphelinin Polat çiftine saldırı hazırlığında olduğu belirlendi. Örgüt üyelerinin Engin Polat’a tehdit mesajları gönderdiği iddia edildi. Olayın ardından Polat çiftinin güvenliği için önlemler artırıldı.

İSTANBUL EMNİYET MÜDÜRÜ’NDEN AÇIKLAMA

İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, operasyonlarda ele geçirilen silahların Vatan Caddesi’ndeki yerleşkede sergilendiğini belirtti.

Yıldız, "Teşkilatımız, kararlılıkla suç çetelerine, özellikle motosikletli suç çetelerine yönelik mücadelesini sürdürmektedir. Sosyal medyadan eleman temin eden ve propaganda yapan toplamda 206 hesap kapatılmıştır. Eski yeni fark etmeksizin suç çeteleriyle mücadelemiz kararlılıkla sürdürülmektedir" dedi.