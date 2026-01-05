İstanbul'da FETÖ'nün "gaybubet evlerine" operasyon

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, MİT ve İstihbarat Şube Müdürlüğü koordinesinde FETÖ'nün faaliyetlerini deşifre etmek amacıyla yapılan incelemelerde; haklarında soruşturma bulunan veya tutuklanma ihtimali olan kişilerin deşifre olmamak için sahte kimlik kullandıkları ve örgütü destekleyen kişilerin isimleriyle kiralanan "gaybubet evlerinde" gruplar halinde gizlendikleri tespit edildi.

BYLOCK VE BANK ASYA DETAYLARI

Soruşturma kapsamında yakalanan 4 şüphelinin; örgütün gizli haberleşme programı BYLOCK kullanıcısı oldukları, örgütsel sohbetlere katıldıkları, kapatılan derneklerde üyeliklerinin bulunduğu ve Bank Asya’da hesap hareketliliği olduğu belirlendi. Haklarında aranma kaydı bulunan bu şüpheliler, belirlenen 4 farklı hücre evine düzenlenen eş zamanlı baskınlarla gözaltına alındı.

İŞLEMLER DEVAM EDİYOR

Operasyonla yakalanan şüphelilerin İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri sürüyor. Ekiplerin, hücre evlerinde ele geçirilen dijital materyaller ve belgeler üzerindeki incelemeleri ise devam ediyor.