İstanbul'da erkek dehşeti! Eski eşinin evine yanıcı madde attı

Yayınlanma:
İstanbul Sultangazi'de Bahadır Aslan, eski eşi Nevin Demir'in oturduğu binaya yanıcı madde atarak kaçtı. Aslan'ın içeridekiler kaçamasın diye kapıyı çekmesiyle 3'ü ağır 7 kişi yaralandı.

İstanbul'un Sultangazi ilçesinde Bahadır Aslan, eski eşinin oturduğu binaya yanıcı madde atarak kaçtı.

Erkeğin içeridekilerin kaçmasını önlemek için demir kapıyı kapatmasıyla, binada mahsur kalan 7 kişi yaralandı. Yaralılardan 3'ünün durumunun ağır olduğu belirtildi.

ESKİ EŞİNİN OTURDUĞU BİNAYA YANICI MADDE ATTI

Saat 19.00 sıralarında Esentepe Mahallesi 2850. Sokak'taki 4 katlı binanın bodrum katında çıktı.

Bahadır Aslan, kısa süre önce boşandığı eski eşi Nevin Demir’in yaşadığı binaya gitti. Aslan yanında bulunan yanıcı maddeyi binanın merdiven boşluğuna atıp kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, acil sağlık ve polis ekipleri geldi.

Kahramanmaraş'ta dehşet! Erkek şiddeti iki kadını hayattan kopardıKahramanmaraş'ta dehşet! Erkek şiddeti iki kadını hayattan kopardı

BİNADAKİLERE DEHŞETİ YAŞATTI!

Yangında binanın içinde mahsur kalan kişiler itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde yangında dumandan etkilenen 3'ü ağır 7 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri kaçan Bahadır Aslan'ı yakalamak için çalışma başlattı.

"İNSANLAR ÇIKMASIN DİYE DEMİR KAPIYI ÇEKMİŞ"

Nevin Demir’in abisi Kemal Demir, Aslan'ın sürekli tehdit ettiğini belirterek şöyle konuştu:

  • "Sürekli tehditler ediyordu. Bugün de tehdit etti evinizi yakacağım, arabanızı yakacağım, iş yerinizi basacağım diye. İkinci kez kundaklama yapıyor. Bu şahıs eski eniştemiz, kız kardeşimle evliydi. Mahkeme kararıyla boşandılar. Karşılıklı bir sıkıntı olmadan boşandılar, kardeşim çocuklarını aldı herhangi bir nafaka istemedi. Çocukları ve kendisi de devlet güvencesi altında. Kardeşimden boşandıktan sonra çocuklara şiddet, hakaret uyguladığından devlet göstermiyor."
  • "Bundan sonra bize döndü siz yaptınız diye. Ailesiyle konuştum bugünde abisinee dedim ki 'psikolojik sorunu olabilir tedavi yaptırın, bizi de dinlemiyor' dedim. Burada bir insanın ölmesi mi gerekiyor? İçeri yanıcı madde atmış insanlar çıkmasın diye demir kapıyı çekmiş alevler iyice büyüsün diye. Dumandan çok etkilenenler var şu an herkes hastanede"

