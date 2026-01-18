İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak

İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak
Yayınlanma:
Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in ölüm yıl dönümünde düzenlenecek anma programları dolayısıyla İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak.

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in suikast sonucu hayatını kaybetmesinin 19'uncu yıl dönümünde yarın anma programı düzenlenecek. Saat 11.00'de başlayacak anma programları sebebiyle İstanbul Şişli'de bazı yollar trafiğe kapatılacak.

İSTANBUL'DA BU YOLLAR TRAFİĞE KAPATILACAK

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın saat 11.00'de ilçedeki anma programları kapsamında trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar belirlendi.

Yarın (19 Ocak Pazartesi günü) saat 11.00’de ilçedeki anma programları kapsamında kapatılacak yollar şöyle:

  • Halaskargazi Caddesi (iki yönlü)
  • Osmanbey kavşaktan Taksim istikametine
  • Valikonağı Caddesi kesişiminden Mecidiyeköy istikametine
  • Ergenekon Caddesi ile Halaskargazi Cadde kesişimi
  • Pangaltı kavşaktan Mecidiyeköy istikametine
  • Ergenekon Caddesi girişinden Tavukçu Fethi Sokak, Saksı Sokak, Zafer Sokak çıkışı Halaskargazi Caddesi kesişimi
  • Mecidiyeköy Meydan istikameti
  • İzzetpaşa Sokak çıkışından Taksim istikametine
  • Halaskargazi Caddesi Şişli Camisi kavşağından Taksim istikametine
  • Büyükdere Caddesi İstiklal Sokak kesişiminden Taksim istikametine

Alternatif güzergah olarak Valikonağı, Rumeli, Abide-i Hürriyet ve Ergenekon caddeleri belirlendi.

Kaynak:AA

