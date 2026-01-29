İstanbul trafiğinde kızıllık hakim: Yoğunluk yüzde 87!

İstanbul trafiğinde kızıllık hakim: Yoğunluk yüzde 87!
Yayınlanma:
Güncelleme:
İstanbul trafiğinde iş çıkış yoğunluğu yaşanıyor. Haftanın dördüncü iş gününde trafik yoğunluğu yüzde 87'ye ulaştı.

Megakent İstanbul'da haftanın dördüncü iş gününde trafik yoğunluğu yüzde 87'ye ulaştı. Kentte mesainin bitmesiyle ana arter, cadde ve ara yollarda trafik yoğunluğu oluştu.

Çanakkale Boğazı'nda sis engeli: Trafik çift yönlü durdurulduÇanakkale Boğazı'nda sis engeli: Trafik çift yönlü durduruldu

KÖPRÜ GİRİŞLERİ TIKANDI

Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolunda, Sefaköy, Yenibosna, Bakırköy, Cevizlibağ, Haliç Köprüsü, Okmeydanı, Mecidiyeköy ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişinde araçlar güçlükle ilerliyor.

TEM Otoyolu'nda Hasdal ve Seyrantepe ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne kadarki kesimde de trafik yoğunluğu görülüyor.

thumbs-b-c-bafd5ea41e1390858cb02e87f0c329dd.jpg

ARAÇLAR AĞIR AĞIR İLERLİYOR

Büyükdere Caddesi Sarıyer yönü ile Levent TEM katılım yolları arasında, Karaköy-Beşiktaş Sahil Yolu ve Barbaros Bulvarı'nda da trafikte araçlar ağır seyrediyor.

Basın Ekspres Caddesi'nde, TEM Otoyolu Mahmutbey gişeleri, İstoç çift yönlü trafik yoğunluğu gözleniyor.

01kg2qcacma2evbz0zk4mfbvp3.jpg

Anadolu Yakası'nda, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde her iki yönde, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde ise Anadolu-Avrupa yönünde araçlar güçlükle ilerliyor.

D-100 kara yolunda Ataşehir'den Kartal'a kadar aralıklarla, Caddebostan Sahili'nden Maltepe'ye kadar yoğunluk yaşanıyor.

TEM Otoyolu Kavacık mevkisinde Anadolu yönünde başlayan trafik yoğunluğu Ataşehir’e kadar uzanıyor.

Aynı yolda Ümraniye-Ataşehir ve Ataşehir-Sancaktepe arasında yoğunluk dikkati çekiyor.

Akşam saatlerinde metrobüslerde, otobüs duraklarında ve aktarma merkezlerinde de yolcu yoğunluğu gözleniyor.

YOĞUNLUK YÜZDE 87'YE ULAŞTI

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin Trafik Yoğunluğu Haritası'nda kızıllığın hakim olduğu görüldü.

Trafik yoğunluğu yüzde 87'ye ulaştı.

87.jpg
İBB Trafik Yoğunluğu Haritası (29 Ocak 2026)

Kaynak:AA

İstanbul için 'kar müjdesi' vermişti: Meteoroloji uzmanından yeni tahmin
500 milyar dolarlık iş için İstanbul’da toplanacaklar
500 milyar dolarlık iş için İstanbul’da toplanacaklar
İsmini duyan herkes aynı soruyu soruyor! 45 yıllık sırrını açıkladı
45 yıllık sırrını açıkladı!
İsmini duyan herkes aynı soruyu soruyor
İstanbul'da kar yağışı için tarihi verdi! AKOM '14 derece birden düşecek' diyerek uyardı
İran'a yaklaşan USS Abraham Lincoln'ün ürkütücü özellikleri: 20 yıl yakıt ikmali yapmadan gidiyor
İran'a yaklaşan USS Abraham Lincoln'ün ürkütücü özellikleri: 20 yıl yakıt ikmali yapmadan gidiyor
Hakan Balta ve eşi aidat zammını duyunca taşınma kararı aldı
Hakan Balta ve eşi aidat zammını duyunca taşınma kararı aldı
İstanbul’un en ünlü yalısı icradan satışa çıktı: Altında kayıkhanesi bile var
Altında kayıkhanesi bile var
İstanbul’un en ünlü yalısı icradan satışa çıktı
Paket paket vatandaşa bedava dağıtıldı: Almak için sıraya girdiler
Paket paket vatandaşa bedava dağıtıldı: Almak için sıraya girdiler
Elon Musk 50 milyar dolar toplamak için harekete geçti
Elon Musk 50 milyar dolar toplamak için harekete geçti
Yasa değişiyor! MASAK saniyeler içinde banka hesaplarını dondurabilecek
Ünlü ekonomist uyardı:
Yeni düzenlemeyle bankadaki paranız tehlikede
Türkiye
Nazlı Ilıcak'tan yıllar sonra gelen açıklama: FETÖ sorusuna yanıt verdi
Nazlı Ilıcak'tan yıllar sonra gelen açıklama: FETÖ sorusuna yanıt verdi
İzmir'de vapur seferleri edildi
İzmir'de vapur seferleri edildi
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması: 8 ismin daha test sonucu açıklandı
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması: 8 ismin daha test sonucu açıklandı