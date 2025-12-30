İstanbul Metrosu'nda yılbaşı düzenlemesi

İstanbul Metrosu'nda yılbaşı düzenlemesi
Yayınlanma:
Yaklaşık 20 milyonluk nüfusuyla dünyanın kalbi İstanbul’da yılbaşı heyecanı dorukta! Hazırlıklar tüm hızıyla sürerken, kutlamalara katılmak için sokağa çıkmaya hazırlanan İstanbulluların tek bir sorusu var "Yılbaşında metro sabaha kadar çalışacak mı?" İşte detaylar...

Yaklaşık 20 milyon nüfusuyla yeni yıla girmeye hazırlanan İstanbul’da, ulaşım seferberliği ilan edildi. Yeni yıla dışarıda geçirmek isteyen İstanbulluların ve şehri ziyaret eden turistlerin aksaklık ile karşılaşmaması nedeniyle metro tarifelerinde özel bir düzenleme yapıldı.

İSTANBUL METROSU'NDA YILBAŞI DÜZENLEMESİ

Metro İstanbul'dan yapılan resmi açıklamaya göre; 31 Aralık'ı 1 Ocak'a bağlayan gece, yoğunluğun beklendiği ana hatlarda seferler sabaha kadar kesintisiz devam edecek.

İşte 7/24 Hizmet Verecek Olan O Hatlar:

  • M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı
  • M1B Yenikapı-Kirazlı
  • M2 Yenikapı-Hacıosman
  • M3 Bakırköy-Kayaşehir
  • M4 Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı
  • M5 Üsküdar-Samandıra
  • M6 Levent-Boğaziçi Ü. | Hisarüstü
  • M7 Yıldız-Mahmutbey
  • M8 Bostancı-Parseller
  • M9 Ataköy-Olimpiyat

TRAMVAY SEFERLERİ GECE 2'YE KADAR UZATILDI

T1 Kabataş-Bağcılar (İstanbul Valiliği'nin aldığı karar doğrultusunda 22.00'den sonra Kabataş-Sultanahmet istasyonları arasında sefer yapılamayacaktır.)

T3 Kadıköy-Moda, T4 Topkapı-Mescidi Selam, T5 Eminönü-Alibeyköy tramvay hatlarımız ile, F1 Taksim-Kabataş, F4 Boğaziçi Üniversitesi | Hisarüstü-Aşiyan füniküler hatlarında ise seferler saat 02.00'ye kadar uzatıldı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

