İstanbul Metrosu'nda yılbaşı düzenlemesi

Yaklaşık 20 milyon nüfusuyla yeni yıla girmeye hazırlanan İstanbul’da, ulaşım seferberliği ilan edildi. Yeni yıla dışarıda geçirmek isteyen İstanbulluların ve şehri ziyaret eden turistlerin aksaklık ile karşılaşmaması nedeniyle metro tarifelerinde özel bir düzenleme yapıldı.

İSTANBUL METROSU'NDA YILBAŞI DÜZENLEMESİ

Metro İstanbul'dan yapılan resmi açıklamaya göre; 31 Aralık'ı 1 Ocak'a bağlayan gece, yoğunluğun beklendiği ana hatlarda seferler sabaha kadar kesintisiz devam edecek.

İşte 7/24 Hizmet Verecek Olan O Hatlar:

M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı

M1B Yenikapı-Kirazlı

M2 Yenikapı-Hacıosman

M3 Bakırköy-Kayaşehir

M4 Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı

M5 Üsküdar-Samandıra

M6 Levent-Boğaziçi Ü. | Hisarüstü

M7 Yıldız-Mahmutbey

M8 Bostancı-Parseller

M9 Ataköy-Olimpiyat

TRAMVAY SEFERLERİ GECE 2'YE KADAR UZATILDI

T1 Kabataş-Bağcılar (İstanbul Valiliği'nin aldığı karar doğrultusunda 22.00'den sonra Kabataş-Sultanahmet istasyonları arasında sefer yapılamayacaktır.)

T3 Kadıköy-Moda, T4 Topkapı-Mescidi Selam, T5 Eminönü-Alibeyköy tramvay hatlarımız ile, F1 Taksim-Kabataş, F4 Boğaziçi Üniversitesi | Hisarüstü-Aşiyan füniküler hatlarında ise seferler saat 02.00'ye kadar uzatıldı.