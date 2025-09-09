İstanbul Barosu davasında ikinci duruşma: Savunma yapmayı reddetti!

Yayınlanma:
İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Kaboğlu ve baro yönetim kurulu üyeleri hakkında açılan ceza davasının ikinci duruşması Silivri'deki Marmara Cezaevi kampüsünde bulunan duruşma salonunda görülüyor. Avukat Metin İriz, "Yargılanmamızın doğal habitatı Çağlayan’da bulunan İstanbul Adliyesi’dir. Burada savunmada bulunmayacağım, Çağlayan’da olursa savunma yapacağım” dedi.

İstanbul Barosu başkanı İbrahim Kaboğlu ve yönetim kurulunun “basın ve yayın yolu ile terör propagandası yapmak”, “basın ve yayın yolu ile yanıltıcı bilgiyi alenen yaymak” suçlamasıyla yargılandığı davanın ikinci duruşması bugün İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri'deki Marmara Cezaevi Yerleşkesi'ndeki 1 no’lu duruşma salonunda yapılıyor.

Duruşmayı izlemek üzere Uluslararası Af Örgütü, Uluslararası Hukuk kurumları temsilcileri de Silivri’de bulunuyor.

SAVUNMA YAPMAYI REDDETTİ

İstanbul Barosu yönetim kurulu üyelerinden avukat Metin İriz’in itirazıyla başlayan duruşmada İriz, “Duruşmanın nerede olacağını soranlara Silivri deyince hep ‘Silivri soğuktur’ şakasıyla karşılaşıyorum. Yargılanmamızın doğal habitatı Çağlayan’da bulunan İstanbul Adliyesi’dir. Burada savunmada bulunmayacağım, Çağlayan’da olursa savunma yapacağım” dedi.

İstanbul Barosu Başkanı brahim Kaboğlu ise sabah saatlerinde duruşma salonu önünde merdivenlerde bekletildiği anlarda çekilmiş fotoğrafları paylaştı “Bugün İstanbul Barosu kapalı, çünkü hepimiz buradayız. Sabahleyin 8:15’te geldim. Fizik tedavilerimi askıya aldım. Cezaevi kampüsü önünde merdivenlerde oturdum. Sizin bir saat geç başlamanızı ima etmek anlamında değil ama yarın da öyle olacaksa bilelim ki ona göre gelelim. Ben de tedavimi aksatmamış olurum.“ dedi.

İtirazın Anayasa Mahkemesi tarafından incelenmesine kadar davanın geri bırakılması istendi

36 sayfalık duruşmanın başka yerde yapılmasına ilişkin Anayasa’ya aykırılık itirazını mahkeme heyetine sunan baro, birçok maddeye aykırılık sebebiyle Anayasa Mahkemesi nezdinde bu norma karşı itiraz yoluna başvurulmasını ve Anayasa Mahkemesi tarafından inceleninceye kadar davanın geri bırakılmasına karar verilmesini talep etti. Kaboğlu, “Türkiye Cumhuriyeti’nde sav ve hükmünden beklenmeyen, zincirleme hukuk ihalelerine şahit olduk. Duruşmaların Silivri’de olmasına baştan itibaren hep itiraz ettik” ifadelerini kullandı.

Savcılık talebin reddedilmesi yönünde görüş bildirdi.

Ayrıntılar geliyor...

Kaynak:ANKA Haber Ajansı

