İstanbul barajlarındaki kritik durum sürüyor!

Yayınlanma:
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından paylaşılan 29 Aralık 2025 tarihli güncel verilere göre, İstanbul’daki barajların genel doluluk oranı açıklandı.

İstanbul'da son dönemde yaşanan yağış azlığı, kentin su ihtiyacını karşılayan barajlardaki doluluk oranlarını olumsuz etkilemeye devam ediyor. İSKİ'nin bugün yaptığı güncelleme ile kentin su rezervlerindeki ciddi düşüş rakamlara yansıdı.

EN DÜŞÜK SEVİYE PABUÇDERE’DE

İstanbul'a su sağlayan 10 barajın güncel doluluk oranları incelendiğinde, bazı barajların kuruma noktasına yaklaştığı görülüyor. Elmalı Barajı yüzde 54,32 ile en yüksek doluluk oranına sahip baraj olurken, Pabuçdere Barajı yüzde 3,64 ile en düşük seviyeyi gördü. Kazandere Barajı da yüzde 3,71 ile kritik seviyede yer alıyor.

İstanbul'un barajlarında korkutan eşik! Megakentte tehlike çanlarıİstanbul'un barajlarında korkutan eşik! Megakentte tehlike çanları

İSTANBUL BARAJLARININ GÜNCEL DOLULUK TABLOSU

İSKİ verilerine göre baraj bazlı doluluk oranları şu şekilde kaydedildi:

Elmalı Barajı: %54,32

Istrancalar Barajı: %31,38

Darlık Barajı: %27,68

Ömerli Barajı: %18,13

Terkos Barajı: %17,51

Büyükçekmece Barajı: %16,43

Sazlıdere Barajı: %14,38

Alibey Barajı: %12,27

Kazandere Barajı: %3,71

Pabuçdere Barajı: %3,64

GEÇEN YILA GÖRE SERT DÜŞÜŞ

29 Aralık 2024 tarihinde yüzde 38,31 olarak ölçülen genel doluluk oranı, bu yılın aynı gününde yüzde 17,92'ye gerileyerek su krizinin boyutunu gözler önüne serdi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

