İstanbul-Ankara seferlerinde yeni dönem!

Her sene milyonlarca vatandaşın seyahat ettiği İstanbul Ankara arasında 2014 yılında hizmete giren yüksek hızlı tren nedeni ile otobüs yolculuğunu tercih edenlerin sayısında düşüş yaşandı. Bu sonucun ardından otobüs firmaları trenlere kaptırdığı yolcuları geri kazanmak için farklı formüller üzerine çalışıyor.

EKSPRES SEFERLER KASIM'DA

Dünya'da yer alan habere göre İstanbul-Ankara arasında bazı firmalar ekspres ve normal olmak üzere iki kategori belirledi. Normal seferler eskisi gibi devam edecek ancak ekspres seferlerde halihazırda mola verilen Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Beypazarı ve Polatlı gibi duraklarda durulmayacak.

KONTENJANLARIN YARISI AYRILACAK

Kesintisiz yapılması planlanan bu seferler ile iki büyükşehir arasındaki seyahat süresinin de kısalması bekleniyor. İlk aşamada birkaç firma tarafından uygulanacak bu sistemde firma kontenjanlarının yarısının ekspres sefere ayrılması öngörülüyor.