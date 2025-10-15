İstanbul-Ankara seferlerinde yeni dönem!

İstanbul-Ankara seferlerinde yeni dönem!
Yayınlanma:
Geçen sene İstanbul-İzmir arasında uygulamaya konulan ekspres ulaşım hizmetinin bu sene Kasım ayı itibarı ile İstanbul-Ankara arasında uygulanmaya başlayacağı bildirildi.

Her sene milyonlarca vatandaşın seyahat ettiği İstanbul Ankara arasında 2014 yılında hizmete giren yüksek hızlı tren nedeni ile otobüs yolculuğunu tercih edenlerin sayısında düşüş yaşandı. Bu sonucun ardından otobüs firmaları trenlere kaptırdığı yolcuları geri kazanmak için farklı formüller üzerine çalışıyor.

EKSPRES SEFERLER KASIM'DA

Dünya'da yer alan habere göre İstanbul-Ankara arasında bazı firmalar ekspres ve normal olmak üzere iki kategori belirledi. Normal seferler eskisi gibi devam edecek ancak ekspres seferlerde halihazırda mola verilen Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Beypazarı ve Polatlı gibi duraklarda durulmayacak.

Konya Şehirler Arası Otobüs Terminali

KONTENJANLARIN YARISI AYRILACAK

Kesintisiz yapılması planlanan bu seferler ile iki büyükşehir arasındaki seyahat süresinin de kısalması bekleniyor. İlk aşamada birkaç firma tarafından uygulanacak bu sistemde firma kontenjanlarının yarısının ekspres sefere ayrılması öngörülüyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Son 25 yılın en büyük petrol keşfi : 5.855 m derinlikte dev yatak
Son 25 yılın en büyük petrol keşfi : 5.855 m derinlikte dev yatak
Komşular yıllardır cesetle yaşamış: 15 yıldır kayıp olan adamın iskeleti bakın nasıl ortaya çıktı
BEDAŞ duyurdu: İstanbul'un 20 ilçesi etkilenecek
BEDAŞ duyurdu: İstanbul'un 20 ilçesi etkilenecek
En sağlam 6 otomobil markası açıklandı: 450 bin kilometreye kadar motora hiç bir şey olmuyor
En sağlam 6 otomobil markası açıklandı: 450 bin kilometreye kadar motora hiç bir şey olmuyor
İstanbul'un 6 mahallesinde 12 saatlik su kesintisi yapılacak
İstanbullular dikkat: Bu yol hafta içi her gün 5 saat kapatılacak
İstanbullular dikkat
Bu yol hafta içi her gün 5 saat kapatılacak
Türkiye'nin en çok satılan otomobiliydi: Üretimine son verilecek
Üretimine son verilecek
Türkiye'nin en çok satılan otomobiliydi
Bakan açıkladı: 1 Nisan'da resmen başlıyor
Bakan açıkladı: 1 Nisan'da resmen başlıyor
Meloni'den Mısır'da Erdoğan'ın teklifine 'hayır' yanıtı
Meloni'den Mısır'da Erdoğan'ın teklifine 'hayır' yanıtı
Almanya’dan elektrikli araçlara meydan okuyan motor: 2026’da yollarda olacak
Sektöre çözüm olabilir
Almanya’dan elektrikli araçlara meydan okuyan motor: 2026’da yollarda olacak
Türkiye
Bakanlık düğmeye bastı: Türkiye için 'Şok' zorunluluk geliyor!
Bakanlık düğmeye bastı: Türkiye için 'Şok' zorunluluk geliyor!
Belediye çalışanı Şeyda Yılmaz’ın dava dosyasında flaş gelişme
Belediye çalışanı Şeyda Yılmaz’ın dava dosyasında flaş gelişme