İSKİ'den 'don' uyarısı: Önleminizi alın!

İstanbul’un su ihtiyacını karşılayan barajlardaki güncel durumu paylaşan İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) Sayaç İşleri ve Tahakkuk Şube Müdürü Çetin Tatar, son yağışların bir nebze artış sağlasa da doluluk oranının yüzde 22 seviyelerinde seyrettiğini belirtti. Tatar, suyun sınırsız bir kaynak olmadığını vurgulayarak şu çağrıyı yaptı:

“Mevsimsel yağışlar önemli olsa da vatandaşlarımızı günlük yaşamlarında suyun tasarruflu kullanılmasına özen göstermeye davet ediyorum.”

SAYAÇ DONMALARINA KARŞI YALITIM ÖNERİSİ

Hava sıcaklıklarının sıfırın altına düşmesiyle birlikte su sayaçlarının patlama riskinin arttığını belirten Çetin Tatar, abonelerin alması gereken önlemleri şu şekilde paylaştı:

"Su sayaçları ve açıkta kalan su tesisatları mutlaka cam yünü veya talaş gibi uygun yalıtım malzemeleriyle izole edilmelidir. Sayaç kutularının kapalı tutulması büyük önem taşırken, donan sayaçlara kesinlikle sıcak su veya ateşle müdahale edilmemelidir."

Meteoroloji 30 ili bekleyen tehlikeye karşı uyardı: Kar ve fırtınanın peşi sıra müjdeyi verdi

SAYAÇ PATLARSA NE YAPILMALI?

Alınan önlemlere rağmen sayacın donması veya patlaması durumunda vatandaşların vakit kaybetmeden bildirimde bulunması gerektiğini belirten Tatar, en yakın İSKİ Şube Müdürlüğü, Alo 185 veya Alo 153 çağrı merkezleri üzerinden destek alınabileceğini ifade etti. İSKİ ekiplerinin patlayan sayaçların değişimini hızlıca gerçekleştireceği bildirildi.