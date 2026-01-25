İskenderun’da bir iş yerinde yangın

İskenderun'da yapı malzemeleri satan bir iş yerinde yangın çıktı.

Hatay’ın İskenderun ilçesinde, yapı malzemeleri satılan bir iş yerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Ekipler, henüz söndürülemeyen yangına müdahale ediyor.

Yangının, bugün akşam saatlerinde Hatay'ın İskenderun ilçesi 5 Temmuz Caddesi'nde, yapı malzemeleri satılan bir iş yerinde çıktığı öğrenildi.

TAZYİKLİ SUYLA MÜDAHALE EDİLDİ

İş yerinden alevlerin yükseldiğini gören vatandaşların yaptığı ihbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yakınında akaryakıt istasyonu bulunan iş yerindeki yangına itfaiye ekipleri köpük ve tazyikli suyla müdahale başlattı. İş yerinde çıkan yangın, çevre halkı arasında büyük paniğe yol açtı.

Öte yandan, iş yerinde çıkan yangından yükselen alevler İskenderun'un birçok yerinden görüldü. Ekiplerin iş yerinde çıkan yangını söndürme çalışmasının devam ettiği bilgisi edinildi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

