İntihar mı cinayete teşebbüs mü? İnsülinli infaz iddiası

İstanbul Bahçelievler'de 26 yaşındaki bir kadının vücuduna yüksek dozda insülin enjekte edildiği için yaşam mücadelesi veriyor. Bahçelievler ilçesinde Mizgin Kaçkar isimli kadın bundan 4 sene önce Osman Kaçar isimli bir kişi ile evlendi. Çift bu evlilikten 2 çocuk sahibi oldu.

İddiaya göre genç kadın daha evliliğinin ilk aylarından itibaren eşinden şiddet görmeye başladı. Genç kadının babası Hüseyin Özer, "Ailesiyle konuşmasına izin vermiyordu. Annesiyle gizli gizli görüşüyordu." dedi.

YÜKSEK DOZDA İNSÜLİN VÜCUDUNA ENJEKTE EDİLDİ

Mersin'de yaşayan genç kadının ailesi 26 aralık tarihinde telefonlarının çaldığını ve karşısındaki sesin kızlarının hastanelik olduğunu ifade ettiğini kaydetti. Haberi alır almaz İstanbul'a gelen kadının ailesi, kızlarının vücuduan yüksek dozda şeker hastalarının kullandığı insülin enjekte edildiğini ve kızlarının yoğun bakımda olduğunu öğrendi.

NTV'den Tugay Saday'ın haberine göre, kadının ailesi kızlarının başında gelenlerden damatlarını suçlu buluyor. Kadının babası, damadının şeker hastası olduğunu söyledi.

Şikayet üzerine damat Osman Kaçar gözaltına alındı ve ifadesinde eşinin intihar girişiminde bulunduğunu söyledi. Kaçar mahkeme tarafından serbest bırakıldı. Soruşturma ise devam ediyor.