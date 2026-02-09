İntihar mı cinayet mi? Adliyenin güvenlik görevlisi tuvalette ölü bulundu!

Antalya Adalet Sarayı’nda görev yapan 45 yaşındaki güvenlik görevlisi Türker Çetinkaya, adliye binasında ölü olarak bulundu. Olay, saat 11.30 civarında meydana geldi.

Çetinkaya, bodrum kattaki personel tuvaletinde yanında silahıyla birlikte yaşamını yitirmiş halde bulundu. Olay üzerine adliye polisi, güvenlik ekipleri ve Antalya Cumhuriyet Başsavcısı olay yerine intikal etti. Olay yeri inceleme ekipleri de çalışmalarını sürdürdü.

İNTİHAR ŞÜPHESİ

Edinilen bilgilere göre, Çetinkaya’nın sabah saatlerinden itibaren sık sık tuvaleti kullandığı tespit edildi. Evli olan ve 10 yaşında bir çocuğu bulunan güvenlik görevlisinin cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. İlk değerlendirmelere göre olayın intihar olabileceği üzerinde duruluyor. (DHA)