İnek dama kaçtı! Vinç devreye girdi

İnek dama kaçtı! Vinç devreye girdi
Yayınlanma:
Hatay'ın Hassa ilçesine bir evin damına çıkan inek, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu halatla vince bağlanarak aşağı indirildi.

Hatay'ın Hassa ilçesine bir evin damına çıkan inek, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu halatla vince bağlanarak aşağı indirildi.

Adana'da film gibi inek kurtarma operasyonuAdana'da film gibi inek kurtarma operasyonu

BAŞKASININ EVİNİN DAMINA ÇIKTI

Akıllara durgunluk veren olay, Hatay'ın Hassa ilçesinin Girne Mahallesi’nde meydana geldi.

Akşam saatlerinde bir evinin damına inek çıktığı görüldü. Durumu fark eden ev sahibi, itfaiye ekiplerini arayarak yardım istedi.

VİNÇLE İNDİRİLEN İNEK SAHİBİNE TESLİM EDİLDİ

Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, ineği kurtarma operasyonu başlattı. Dama çıkan yetkililer, ineği yakalamayı başardı ancak ineği damdan indirmek kolay olmadı.

DAMDAN İNDİRİLEN İNEK SAHİBİNE TESLİM EDİLDİ

Yetkililer, yakaladıkları ineği halatla vince bağlayarak yere indirdi. Damdan aşağı indirilen inek, sahibine teslim edildi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

İmamoğlu'nun Beylikdüzü davasında mütalaasız karar! Gerekçe: Adil yargılanma hakkı ihlal ediliyor
2025 mi 2026 mı? Emeklilikte doğru karar maaşları %60 etkiliyor
2025 mi 2026 mı? Emeklilikte doğru karar maaşları %60 etkiliyor
Mercedes’in yıldızı sadece bir logo değil! Çok ilginç bir sembolizmi gizliyor
Mercedes’in yıldızı sadece bir logo değil! Çok ilginç bir sembolizmi gizliyor
Foça felaketi yaşarken Cumhurbaşkanı danışmanı yardım çağrısı ile alay etti!
Alman futbolu bir kedi için seferberlik ilan etti
İstanbullular için saat yaklaşıyor: Uzman isim saat verip "eve dönün" çağrısı yaptı!
AKP Ürgüp'ü parsel parsel satmış
Şahan Gökbakar'ın Türkiye'den ayrıldığı iddia edilmişti: Gerçek ortaya çıktı
Sıfır araç artık hayal oldu: 2. el piyasası patladı gitti!
Sıfır araç artık hayal oldu: 2. el piyasası patladı gitti!
Vay vay vay bu nasıl Galatasaray: 3'te 3 yaptı ama bu hiç yakışmadı
Türkiye
Şanlıurfa'da 18 mahkum gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
Şanlıurfa'da 18 mahkum gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
Kendilerini MİT çalışanı olarak tanıttılar! Dolandırıcılık operasyonlarında 19 tutuklama
Kendilerini MİT çalışanı olarak tanıttılar! Dolandırıcılık operasyonlarında 19 tutuklama