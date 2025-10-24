İnek dama kaçtı! Vinç devreye girdi
Hatay'ın Hassa ilçesine bir evin damına çıkan inek, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu halatla vince bağlanarak aşağı indirildi.
Adana'da film gibi inek kurtarma operasyonu
BAŞKASININ EVİNİN DAMINA ÇIKTI
Akıllara durgunluk veren olay, Hatay'ın Hassa ilçesinin Girne Mahallesi’nde meydana geldi.
Akşam saatlerinde bir evinin damına inek çıktığı görüldü. Durumu fark eden ev sahibi, itfaiye ekiplerini arayarak yardım istedi.
VİNÇLE İNDİRİLEN İNEK SAHİBİNE TESLİM EDİLDİ
Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, ineği kurtarma operasyonu başlattı. Dama çıkan yetkililer, ineği yakalamayı başardı ancak ineği damdan indirmek kolay olmadı.
DAMDAN İNDİRİLEN İNEK SAHİBİNE TESLİM EDİLDİ
Yetkililer, yakaladıkları ineği halatla vince bağlayarak yere indirdi. Damdan aşağı indirilen inek, sahibine teslim edildi.
Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)