Adana'da film gibi inek kurtarma operasyonu

Olay, ineğin fark edilmeyen bir su kuyusuna düşmesiyle başladı. Hayvanın düştüğü yerden kendi kendine çıkamadığını gören çevredeki vatandaşlar, ilk müdahaleyi kendileri yapmaya çalıştı. Ancak tüm çabaları sonuçsuz kalınca, durum profesyonel yardım için itfaiye ekiplerine bildirildi.

İhbar üzerine hızla olay yerine intikal eden Adana Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, kuyunun derinliğini ve ineğin durumunu göz önünde bulundurarak dikkatli bir kurtarma planı hazırladı. Operasyonun ilk aşamasında, itfaiye erleri ineği incitmeyecek şekilde özel halatlarla güvenli bir pozisyonda bağladı.

Ardından, operasyonun en kritik aşamasına geçildi. Halatlarla sabitlenen inek, bölgeye getirilen bir iş makinesinin de yardımıyla yavaş ve kontrollü bir şekilde yukarı çekildi. Dakikalar süren gergin bekleyişin sonunda, dev hayvan mahsur kaldığı kuyudan başarıyla çıkarılarak sahibine teslim edildi.