İnan Güney partisinin yıldönümünü cezaevinden kutladı
Yayınlanma:
CHP'li Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, partisinin kuruluş yıldönümünü cezaevinden kutladı.

Slivri'de tutuklu bulunan CHP'li Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney partisinin kuruluşunun 102'nci yıldönümünü cezaevindeki hücresinden kutladı.

Sosyal meda hesabından paylaştığı kutlama mesajında İnan Güney şu ifadelere yer verdi:

  • "Hücremdeyim. 16 yaşında kapısından girdiğim, gençlik kollarından başlayarak her kademesinde emek verdiğim partim, baba ocağım Cumhuriyet Halk Partisi bugün 102 yaşında. Kutlu olsun! Haksız yere tutuklanmadan önce de savunmamda demiştim: “İnan Güney 16 yaşından beri yalnızca bir örgüte üyedir; o da onurla, gururla ve başı dik bir şekilde siyaset yaptığı Cumhuriyet Halk Partisi’dir.”
  • Savaş meydanlarında kurulmuş, Cumhuriyet’i kurmuş ve çok partili demokrasiyi ülkemize kazandırmış partimiz bugün, ülkemizi içine sürüklendiği girdaptan çıkarmak için dişiyle tırnağıyla direniyor. Bu direnişte bize Silivri Zindanı’nda mücadele etmek düştü. Dışarıdaki yoldaşlarımız ise büyük bir adalet ve hürriyet mücadelesini gözlerini kırpmadan sürdürüyor.
  • Boynunda idam fermanıyla, uçurumun kenarındaki yıkık bir ülkeden tüm dünyada saygın bir Türkiye yaratan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün evlatları olarak, biz umutsuzluk ve yılgınlık tanımayız. Atatürk’ün mirası olan Cumhuriyetten ve Cumhuriyet Halk Partisi’nden vazgeçmeyiz. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılını, adaletin, demokrasinin ve özgürlüğün yüzyılı yapacak güç, Cumhuriyet Halk Partisi’nde mevcuttur."

nh.jpg

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

