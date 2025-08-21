İmamoğlu'ndan Ukrayna mesajı: Memnuniyetle karşılıyorum

İmamoğlu'ndan Ukrayna mesajı: Memnuniyetle karşılıyorum
Yayınlanma:
İBB Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, Ukrayna ile ilgili mesaj yayınları. İmamoğlu, "Ukrayna’da 3,5 yıldır süren savaşı sona erdirme çabalarını memnuniyetle karşılıyorum" dedi.

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) başkanı Ekrem İmamoğlu, Ukrayna ile ilgili mesaj paylaştı.

İmamoğlu, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nin sosyal medya hesabından paylaşılan mesajda Ukrayna'nın savaşı bitirme çabalarını memnuniyetle karşıladığını belirterek, mesajında şu ifadelere yer verdi:

Ukrayna’da 3,5 yıldır süren savaşı sona erdirme çabalarını memnuniyetle karşılıyorum. Karadeniz’de sağlanacak adil ve kalıcı barış, Avrupa’nın güvenlik mimarisinden enerji arzına pek çok alanda hayati önem taşıyor. Barışın kalıcı olması ise, Ukrayna’nın güvenliğinin ve egemenliğinin güvence altına alınmasıyla mümkün.

Silahların bir an önce susmasının ardından, ilgili tüm taraflar müzakere masasına oturmalı. NATO’nun en güçlü ordularından birine, Karadeniz’in en uzun kıyı şeridine ve Boğazlar’ın egemenliğine sahip olan Türkiye de gecikmeden masada yerini almalı. Şimdiye kadar pek çok Rus-Ukrayna görüşmesine ev sahipliği yapan İstanbul’un barışı perçinleyecek bir anlaşmanın müzakeresi için en doğru şehir olduğunu düşünüyorum.

