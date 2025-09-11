İmamoğlu’ndan Oğuzhan Uğur’a mektup

Oğuzhan Uğur, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'ndan gelen mesajı paylaştı.

Mektubunda vatandaşların haklarını savunmasının anayasal bir görev olduğunu belirten Ekrem İmamoğlu, “Hak yememek, hakkını yedirmemek, devletin ve milletin iyiliği için dertlenmek, uyarmak ve sorumluluk almak gerekir” ifadelerini kullandı.

İmamoğlu, Oğuzhan Uğur'a yazığı mektubunda şunları söyledi:

Hak savunuculuğu vatandaş hakkıdır, doğruyu savunmak hepimizin borcudur. Hak yememek ,hakkını yedirmemek, devletin ve milletin iyiliği için dertlenmek, uyarmak ve sorumluluk almak, anayasal haklarını aramak, sorgulamak, devletin kurumlarına zarar verenleri uyarmak, milletinin dertleriyle dertlenmek, yurdunu, insanını özünden çok sevmek demektir!

Ekrem İmamoğlu'ndan gelen mektubu sosyal medya hesabında yayımlayan Oğuzhan Uğur, paylaşımının altına şu cümleleri yazdı:

"Sayın Ekrem İmamoğlu, nazik mektubunuz için teşekkür ediyorum. Ayrıca rica ederim… Elbette benim ve birçok vatanseverin nazarında haksızlık karşısında susmak ya da yanlışa kimlik sormak bir seçenek değildir. Hafızamız bizi son dakikaya bıraksa da, doğruluk ve adalet mutlak karakterimizdir.

Dava sürecinizin tutuksuz, adil ve hızlı işlemesini temenni ediyorum. Yazdığınız mektubun ana fikrine dayanarak, alınacak hızlı sonuçla, alnınız ak, başınız dik bir şekilde ailenize ve sevenlerinize kavuşmanızı diliyorum.

Tam da mektubunuzda altını çizdiğiniz gibi, aksi bir durumda, yalnızca sizin için değil, size karşı da suskun kalmayacağımızı muhakkak belirtmek isterim. Silivri zindanının soğunu yıllarca duvarın diğer tarafından hissetmiş biri olarak size, gazetecilerimize, genç öğrencilerimize ve sebebi kasten sonuca bağlanmayan herkese sabır, sağlık ve adalet diliyorum."