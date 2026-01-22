İmamoğlu'ndan 'diploma davası' paylaşımı: Savunma yapmak için gelmedim!

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP'nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı videolu paylaşımla, 15 Ocak’ta görülen ‘diploma davası’ndaki savunmasından bir kesit paylaştı.

19 yaşındaki İmamoğlu Silivri’de yargılandı! Karar 15 gün içinde çıkacak

İmamoğlu'nun savunmasından paylaştığı kısım şu şekilde:

"Kıymetli milletimiz, öncelikle belirtmek isterim ki bugün dediğim gibi sadece burada bir davanın duruşması yapılmıyor. Burada devlet ile vatandaş arasındaki güven bağının yargılanması lazım. Bugün bu kürsüde bir insanın hayatı değil, bir ülkenin hukuk devleti olma iddiası sınanıyor.

Çünkü çok kötü günlerden geçiyoruz. Bu kötü günlerde sessizliğin arttığı her yerde zulmün cesaret bulma kavramını da yaşıyoruz. Gücü elinde tutanlar bu sessizlikten güç alma gayretinde olurlar. Ve hukuksuzluk pervasızlaşır. Zalimlik ise sınır tanımaz hale, tahmininizin çok üst seviyelerine kadar tırmanır.

Bugün zalimliğin daha önce görülmemiş bir biçimiyle karşı karşıyayız. Ben buraya kurumlarımızı aşan, aşındıran, insanların emekle elde ettikleri tüm kazanımların güvencelerini ortadan kaldırabilecek bu anlayışa karşı milletimiz adına mücadele etmeye geldiğimi ifade edeyim.

Ben bugün huzurunuzda bir diploma savunması yapmak için gelmedim. Ben bugün bir gencin devletine inanarak kurduğu hayatı, aradan 35 yıl geçtikten sonra nasıl geriye doğru sökülmek istendiğini anlatmak için buradayım."