İmamoğlu: Zorda olanın yoldaşı olmaya devam edeceğiz
Yayınlanma:
Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi hesabından yaptığı açıklamada, "Millete hizmet etmenin, zorda olanın yoldaşı olmanın şerefi ve onuru bize yeter" ifadelerine yer verdi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Mısır'da düzenlenen Gazze anlaşması imza töreninde Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan için kullandığı "Ne zaman başım sıkışsa her zaman yanımda oldu. Çok teşekkür etmek istiyorum. Harika bir insan. Hiçbir zaman bizi yüzüstü bırakmadı" şeklindeki övgü dolu sözleri gündem oldu.

Söz konusu olayın ardından, CHP'nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı ve seçilmiş İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi hesabından bir paylaşım yaptı.

"MİLLETİMİZİN YANINDA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

İmamoğlu’nun paylaşımında, ekonomik zorluklar yaşayan vatandaşların kent lokantalarıyla ucuz ve sağlıklı yemeğe ulaştığına yer verilirken paylaşımda bu ifadeler kullanıldı:

"Millete hizmet etmenin, zorda olanın yoldaşı olmanın şerefi ve onuru bize yeter. Zor anında her zaman milletimizin yanında olmaya devam edeceğiz."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

