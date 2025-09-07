İmamoğlu, Silivri zindanından gençlere seslendi!

İBB'ye yönelik 19 Mart operasyonlarında tutuklanan İBB Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu, 167 gündür tutuklu bulunduğu Silivri Marmara Cezaevi'nden gençlere hitap etti.

Bir mektup kaleme alan Ekrem İmamoğlu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gençlik ile ilgili ifadelerine atıfta bulunarak, "Düşlerinizle, fikirlerinizle, azminizle bu ülkeyi yeniden inşa edeceğiz. Hep birlikte 'Tam Yol İleri!' diyerek adaletin, özgürlüğün ve eşitliğin hâkim olduğu bir Türkiye’yi el ele kuracağız" dedi.

İMAMOĞLU, SİLİVRİ ZİNDANINDAN GENÇLERE SESLENDİ!

Ekrem İmamoğlu BirGün'de yer alan mektubunda şunlara yer verdi:

"Sevgili gençler, bu mektubu, Silivri Cezaevi’ndeki hücremden kaleme alıyor ve sizlerle hasretimi, umutlarımı ve duygularımı paylaşmak istiyorum. Sizi çok özledim…

Sizler, bu ülkenin geleceğini avuçlarında şekillendiren, yüreğinde umudu taşıyan en büyük güçsünüz. Hayat, kimi zaman sarp yolları, kimi zaman engin ufuklarıyla bir mücadele sahnesi. Gençlik ise bu uzun yolculuğun en coşkulu, en kararlı, en ilham verici anı. Bu çağ, aklınızı konuşturmanın, hayalleri gerçeğe çevirmenin, dayanışmayla dünyayı daha güzel bir yer yapma inancını taşımanın zamanıdır. Sizler, yalnızca kendi hikâyenizi değil, bir milletin kaderini yazıyorsunuz.

"SİZE BAKTIĞIMDA ÖZGÜRLÜK VE EŞİTLİK İÇİN MÜCADELE EDEN KARDEŞLERİMİ GÖRÜYORUM"

Biliyorum, bugün hak ettiğiniz özgür, adil ve eşit bir gençliği yaşamak için önünüzde pek çok engel var. Eğitimde fırsat eşitsizlikleri, barınma ve geçim kaygıları, mezuniyet sonrası iş bulma mücadelesi, emeğinizin karşılığını alamama, haklı taleplerinizi yükselttiğinizde karşılaştığınız baskılar… Bu zorluklar, sizin sabrınızı, cesaretinizi ve azminizi sınayan gerçekler. Ama şunu unutmayın: Sizler, bu toprakların vicdanı, değişimin ve umudun temsilcilerisiniz. Size baktığımda, hayal kuran, umudu taşıyan, ülkede yaşanan bütün olumsuz havaya rağmen düşünmekten, öğrenmekten ve üretmekten asla vazgeçmeyen, Türkiye için meydanlarda haksızlığa karşı dimdik duran, adalet için sesini korkusuzca yükselten, özgürlük ve eşitlik için mücadele eden kardeşlerimi görüyorum."

'BÜTÜN ÜMİDİM GENÇLİKTEDİR'

"Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, “Biz her şeyi gençliğe bırakacağız... Geleceğin ümidi, ışıklı çiçekleri onlardır. Bütün ümidim gençliktedir” diyerek sizlere olan sarsılmaz inancını dile getirmişti. O, bu sözleriyle yalnızca bir temenniyi değil, bir milletin geleceğini gençlerin ellerine emanet etme iradesini ortaya koymuştu. Sizler, Atatürk’ün bu emanetini taşıyan, onun gösterdiği yolda bilimin, aklın ve vicdanın rehberliğinde yürüyen gençlersiniz. Bu emanet, sizin omuzlarınızda yükseliyor; çünkü bu ülkenin yarınlarını inşa edecek olanlar, onun fikirlerini yaşatan, haksızlığa boyun eğmeyen, özgürlüğe ve adalete inanan sizlersiniz."